"Швидше ростуть свої": ROXOLANA вперше за довгий час замилувала кадрами маленької доньки

ROXOLANA відсвяткувала 1 рік донечки / Фото з інстаграму roxolanas
Вперше за довгий час популярна співачка ROXOLANA показала свою маленьку донечку Софію. Зіркова матуся зворушила шанувальників теплими кадрами з підрослою крихіткою, викликавши хвилю ніжності в соцмережах.
Днями зіркова матуся відсвяткувала перший рочок від дня народження донечки Софії, про що зворушливо повідомила у своєму інстаграмі. Виконавиця поділилася милими кадрами зі святкування, показавши дівчинку в затишній домашній атмосфері серед подарунків. Особливу увагу привернув розкішний триярусний святковий торт для іменинниці, прикрашений символічною свічкою з цифрою один.
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З нагоди свята Роксолана вбрала дівчинку в біле ніжне вбрання зі спідницею з фатину в горошок та навіть зробила святкову зачіску, додавши шпильки у вигляді білих квітів. Дуже зворушливий кадр!
Часто кажуть: Як швидко ростуть чужі діти, але чому ніхто не казав, що ще швидше ростуть свої?
Артистка вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя й тримає родину якомога далі від сторонніх очей. Вона також приховує чоловіка та батька своєї дитини. Проте у шоубізнесових колах вже давно ходять чутки, що чоловіком співачки є один із синів політика Юрія Бойка. Сама зірка не розкриває тривалість їхніх стосунків, проте зазначала, що обранець дуже активно залучений у виховання та догляд за дитиною.
Серед зіркових батьків це не єдина радісна подія, адже нещодавно вперше стала мамою акторка Катерина Тишкевич, яка народила сина Даніеля від свого чоловіка, актора Валентина Томусяка.
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