Після розставання з Тереном: переможницю "Холостяка-13" запідозрили у романі з відомим співаком

Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь засвітилася у компанії відомого українського співака. Так, дівчина спровокувала чутки про новий роман після розставання з Олександром Тереном.

Волонтерка провела час з Вадимом Олійником, який колись співав з Володимиром Дантесом в гурті "ДіО.фільми". Спільне фото з Інною співак опублікував у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.

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Інна Бєлєнь та Вадим Олійник позували на фоні засніженого краєвиду. Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" вкрилася пледом, вона також зробила зачіску за макіяж, а співак фотографувався в окулярах.

Гарних вихідних,

– підписав фото Олійник та відмітив волонтерку.

Ніякими подробицями вони не поділилися, тож невідомо, з якої нагоди зустрічалися Вадим та Інна. Однак у коментарях деякі люди вже підозрюють знаменитостей у романі.

"Цілий пост для мене, яка честь", – написала Інна Бєлєнь.

"Ідеальна пара. Зірки зійшлись прям".

"Яка чудова пара".

"Топ, вітаємо, гарних вихідних".

"Ну які гарні".

"Прекрасні".

Коротко про особисте життя Інни Бєлєнь