Після розставання з Тереном: переможницю "Холостяка-13" запідозрили у романі з відомим співаком
- Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону "Холостяк", показалася з українським співаком Вадимом Олійником, спровокувавши чутки про новий роман.
- Спільне фото з Інною співак опублікував в Instagram, але жодних подробиць про зустріч не розкрив.
Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь засвітилася у компанії відомого українського співака. Так, дівчина спровокувала чутки про новий роман після розставання з Олександром Тереном.
Волонтерка провела час з Вадимом Олійником, який колись співав з Володимиром Дантесом в гурті "ДіО.фільми". Спільне фото з Інною співак опублікував у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.
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Інна Бєлєнь та Вадим Олійник позували на фоні засніженого краєвиду. Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" вкрилася пледом, вона також зробила зачіску за макіяж, а співак фотографувався в окулярах.
Гарних вихідних,
– підписав фото Олійник та відмітив волонтерку.
Ніякими подробицями вони не поділилися, тож невідомо, з якої нагоди зустрічалися Вадим та Інна. Однак у коментарях деякі люди вже підозрюють знаменитостей у романі.
- "Цілий пост для мене, яка честь", – написала Інна Бєлєнь.
- "Ідеальна пара. Зірки зійшлись прям".
- "Яка чудова пара".
- "Топ, вітаємо, гарних вихідних".
- "Ну які гарні".
- "Прекрасні".
Коротко про особисте життя Інни Бєлєнь
- Нагадаємо, що Інна Бєлєнь брала участь у 13 сезоні проєкту "Холостяк" з Олександром Тереном. У фіналі ветеран війни обрав саме її та вручив дівчині омріяну каблучку.
- Деякий час після реаліті-шоу парі вдавалося будувати стосунки. Бєлєнь навіть переїхала до Києва з рідного Харкова. Однак на початку лютого Інна та Олександр оголосили про розставання.
- Перед тим вони публічно посварилися. Річ у тім, що Терена обурила позиція коханої щодо мовного питання, про що він написав у своєму інстаграмі. Бєлєнь після цього поїхала до Харкова. Вже тоді у мережі почали ходити чутки про розставання пари, але Олександр заявляв, що вони разом.