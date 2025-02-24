Волонтер провела время с Вадимом Олейником, который когда-то пел с Владимиром Дантесом в группе "ДиО.фильмы". Совместное фото с Инной певец опубликовал в своем инстаграме, передает 24 Канал.

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Инна Белень и Вадим Олейник позировали на фоне заснеженного пейзажа. Победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" укрылась пледом, она также сделала прическу за макияж, а певец фотографировался в очках.

Хороших выходных,

– подписал фото Олейник и отметил волонтерку.

Никакими подробностями они не поделились, поэтому неизвестно, по какому случаю встречались Вадим и Инна. Однако в комментариях некоторые люди уже подозревают знаменитостей в романе.

"Целый пост для меня, какая честь", – написала Инна Белень.

"Идеальная пара. Звезды сошлись прям".

"Какая замечательная пара".

"Топ, поздравляем, хороших выходных".

"Ну какие красивые".

"Прекрасные".

Коротко о личной жизни Инны Белень