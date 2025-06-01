Укр Рус
Show24 Українські зірки "Здавалося неможливим": Інна Мірошниченко розповіла про успіхи названої доньки
13 червня, 18:14
2

"Здавалося неможливим": Інна Мірошниченко розповіла про успіхи названої доньки

Марія Примич
Основні тези
  • Інна Мірошниченко повідомила, що їхня названа донька Ангеліна успішно закінчила перший клас.
  • З нагоди такого досягнення Ангеліна отримала самокат.

Адвокатка Інна Мірошниченко розповіла, що їхня з Тімуром названа донька Ангеліна закінчила перший клас. З цієї нагоди сім'я вручила дівчинці подарунок.

Про успіхи Ангеліни Інна розповіла в інстаграм-сториз. Повідомляє Show 24

Дивіться також Народжений серцем, – Інна Мірошниченко зворушила відео, як за 2 роки змінився названий син

Інна Мірошниченко поділилась, що названа донька успішно закінчила перший клас. Ангеліна самостійно, без репетитора склала тести. З цієї нагоди дівчинці подарували самокат, який їй вручив брат Марсель. 

Ангеліна втретє в першому класі. І ще пів року тому успішне закінчення здавалося неможливим. Але вона так наполегливо працювала, що приємно шокувала всіх нас. У своєму темпі. Але прогресує!, 
– написала адвокатка. 

Названа донька Мірошниченків закінчила перший клас / Відео з інстаграму Інни

Сім'я Інни та Тімура Мірошниченків