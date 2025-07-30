Учора, 29 липня, Інна Мірошниченко вперше відвела їхнього з Тімуром названого сина Марселя в садок. Адвокатка розповіла, яка у хлопчика була реакція на новий етап у житті.

У перший день Марсель мав пробути в садку одну годину. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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Інна Мірошниченко поділилась, що останніми днями Марсель переживає певну кризу.

Він на все каже хочу/не хочу одночасно. Хочу спати/не хочу спати. Хочу їсти/не хочу їсти. І так про все. Увесь час сумний. Майже не їсть,

– написала вона.

Так, хлопчик відмовився снідати перед садком, а по дорозі до закладу кілька разів змінював свою думку: то хотів, то не хотів йти. Сім'я розпочала з дитячого майданчика, на якому Марсель грається після занять з логопедом.

Але не все пішло за планом. Налякався, в результаті виліз на руки й почав плакати – "додому". Ну ми пішли. Бо хто зна, які тригерні точки зачепила ця тусовка. Але дорогою до машини він сам зайшов в групу і пішов гратися. Так йому подобається набагато більше,

– розповіла Мірошниченко.

Показувала садок Марселю старша сестра Мія.

Інна Мірошниченко розповіла про похід до садка з Марселем / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про Марселя?

Нагадаємо, що під час повномасштабного вторгнення Тімур та Інна Мірошниченки взяли з дитячого будинку хлопчика Марселя та дівчинку Ангеліну. Подружжя також виховує двох біологічних дітей: Мію і Марка.

Марсель народився з вагою 1400 грами на 32-му тижні. Малюк перебував у вкрай важкому стані, у нього виявили вроджену ваду – гастрошизис.

До чотирьох місяців Марсель не міг самостійно дихати, а при виписці мав хворобу Гіршпрунга, гіпоксично-ішемічну енцефалопатію другої стадії, грижі, анемію та ураження мозку.

В 1 рік і 10 місяців хлопчик погано ходив та говорив, також були проблеми з реакцією.