Інна зізналася, що слова лікаря були страшними, але сім'я не злякалася, оскільки нічого не зрозуміла. Тоді навіть були відсутні інтернет та зв'язок, щоб прочитати інформацію, йдеться у дописі зіркового подружжя.

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Інна Мірошниченко поділилася, що коли разом з чоловіком загуглила діагноз Марселя, то стало страшно. Тоді Тімур сказав, що хлопчик впорається, адже вже стільки всього пройшов. Ведучий зазначив, що у нього сильна жага до життя. Попри хворобу Марселя, чоловік та дружина таки всиновили його.

Сьогодні ми пройшли нашу другу операцію з Марселем. Вона виявилася не зовсім успішною. Але з нами був кращий лікар в країні з цього напрямку. Тому впевнені, що вийшло якнайкраще,

– написала Інна Мірошниченко.

Дружина Тімура Мірошниченка наголосила, що вони з чоловіком хочуть надихнути інших людей, які бояться брати дитину з дитбудинку через її діагнози та ризики.

Тіло, яке не має тепла й обіймів, не здатне протистояти викликам. Але справжні дива стаються там, де ви дозволяєте любові взяти все у свої руки,

– зазначила матір чотирьох дітей.

Що відомо про діагноз Марселя