Інна зізналася, що слова лікаря були страшними, але сім'я не злякалася, оскільки нічого не зрозуміла. Тоді навіть були відсутні інтернет та зв'язок, щоб прочитати інформацію, йдеться у дописі зіркового подружжя.
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Інна Мірошниченко поділилася, що коли разом з чоловіком загуглила діагноз Марселя, то стало страшно. Тоді Тімур сказав, що хлопчик впорається, адже вже стільки всього пройшов. Ведучий зазначив, що у нього сильна жага до життя. Попри хворобу Марселя, чоловік та дружина таки всиновили його.
Сьогодні ми пройшли нашу другу операцію з Марселем. Вона виявилася не зовсім успішною. Але з нами був кращий лікар в країні з цього напрямку. Тому впевнені, що вийшло якнайкраще,
– написала Інна Мірошниченко.
Дружина Тімура Мірошниченка наголосила, що вони з чоловіком хочуть надихнути інших людей, які бояться брати дитину з дитбудинку через її діагнози та ризики.
Тіло, яке не має тепла й обіймів, не здатне протистояти викликам. Але справжні дива стаються там, де ви дозволяєте любові взяти все у свої руки,
– зазначила матір чотирьох дітей.
Що відомо про діагноз Марселя
- Марсель народився на 32-му тижні з вагою 1400 грами. Стан хлопчика був вкрай важким, адже він мав вроджену ваду – гастрошизис. У першу добу життя Марсель переніс важку операцію.
- До чотирьох місяців хлопчик не міг самостійно дихати, у нього була інтенсивна терапія. Коли Марселя виписували, мав хворобу Гіршпрунга, гіпоксично-ішемічну енцефалопатію другої стадії, грижі, анемію та ураження мозку.
- Коли Марселеві був 1 рік і 10 місяців, він ледве ходив та не говорив, вибірково реагував, коли до нього зверталися, не мав вказівного жесту чи звуків і не міг жувати.