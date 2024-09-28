Миловидними кадрами Інна Мірошниченко поділилась на своїй сторінці в інстаграм-сторіз. День дружини шоумена почався з йоги, а 3-річний Марсель вирішив скласти мамі компанію.

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Хлопчик старанно повторював усі рухи за мамою та вміло робив вправи.

Чайка на ім'я Марсель. Але сьогодні робив все зі мною,

– поділилась Інна Мірошниченко.

Як Марсель займався йогою з мамою: відео

Інна Мірошниченко також розповіла, що Марсель готується до операції. Вона пройде у суботу, 28 вересня.

Що відомо про діагноз Марселя