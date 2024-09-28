Миловидними кадрами Інна Мірошниченко поділилась на своїй сторінці в інстаграм-сторіз. День дружини шоумена почався з йоги, а 3-річний Марсель вирішив скласти мамі компанію.
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Хлопчик старанно повторював усі рухи за мамою та вміло робив вправи.
Чайка на ім'я Марсель. Але сьогодні робив все зі мною,
– поділилась Інна Мірошниченко.
Як Марсель займався йогою з мамою: відео
Інна Мірошниченко також розповіла, що Марсель готується до операції. Вона пройде у суботу, 28 вересня.
Що відомо про діагноз Марселя
- Інна Мірошниченко розповідала, що названий син народився на світ без прямих м'язів живота. Цей вроджений дефект має назву гастрошизис. Через відсутність м'язів органи можуть бути не на своїх місцях, що небезпечно.
- Завдяки своїй гіперактивності Марсель накачав єдині м'язи преса, які у нього є – саме вони тримають органи. Тому зіркові батьки підтримують рухливість сина та залучають його до різних тренувань і вправ.