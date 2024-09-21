Про це телеведучий розповів у своєму інстаграмі. Він вже навіть показав фото з відзнакою.

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Так, Тімур та Інна Мірошниченко відвідали вручення премії "Скарб нації" за відповідальне батьківство. Нагорода "За відповідальне батьківство" була заснована з метою відзначення татів, які втілюють та підтримують основні сімейні цінності, слугуючи прикладом для наслідування.

У мене є фантастична дружина без якої цього всього точно б не було, тому що ми єдине ціле і всі рішення завжди ухвалюємо разом. Тому це одна на двох нагорода, точніше, одна на шістьох уже нагорода,

– сказав на церемонії нагородження шоумен.

Він у своїй промові також підкреслив важливість сім'ї для дітей.

Ми керуємося тим, що всі діти заслуговують на обійми, на родинне тепло. Ніхто не заслуговує бути позбавленим любові, яку за жодних обставин, на жаль, вони не зможуть отримати десь в іншому місці, окрім як вдома, в сім'ї,

– наголосив Мірошниченко.



Тімур Мірошниченко отримав нагороду за батьківство / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що минулого року Тімур теж отримав визнання за видатні батьківські якості. Він став звання "Тато року" за 2023 рік. Що цікаво, раніше він вже отримував цю відзнаку у 2021 році.

Що відомо про родину Мірошниченків

Тімур та Інна, які раніше виховували своїх біологічних дітей – доньку Мію та сина Марка – нещодавно розширили свою сім'ю завдяки усиновленню. У липні 2023 року в їхній родині з'явився 2-річний Марсель. Цього літа вони також усиновили 8-річну дівчинку Ангеліну.