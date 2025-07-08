Мірошниченко пригадала, що злякалась у той момент, адже не знала, що це за люди. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

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Інна Мірошниченко зізналась, що сама хотіла знайти біологічних батьків Ангеліни. Адвокатка знала їхню історію, що мама і тато дівчинки – сироти, також вона бачила психологічну експертизу цих людей.

Інна поділилась, що батьки Ангеліни мають ментальну інвалідність, тому не здатні виховувати дитину.

Я коли уявили собі ситуацію, що, може, вони дуже хотіли цю дитину, вони її народили, але вони не можуть, вони не знають, як її годувати, ну мозок так працює, ну не знають, і в них забирають цю дитинку, який це біль. Який це біль, коли ти не можеш бути поруч зі своєю дитиною,

– розповіла Мірошниченко.

Адвокатка хотіла знайти біологічних батьків Ангеліни, аби сказати їм, що дівчинка в надійних руках, що на неї чекає краще майбутнє та що вони зможуть познайомитися з донькою, коли та захоче.

Але вони знайшли мене раніше. Мені дуже важко комунікувати. Ми говоримо по-різному. Але все одно комунікація у нас відбулася. Нічого поганого сказати не можу. Вони мені дуже дякували,

– пригадала Інна.

За словами Мірошниченко, потім мама й тато Ангеліни почали наполягати на зустрічі з дівчинкою і просити, щоб Інна розповіла їй про них. Однак адвокатка наголосила, що треба почекати кілька років.

Інна додала, що в батьків Ангеліни відсутнє відчуття часу. Вони почали писати, чи пройшли ці кілька років.

І мені стало дуже страшно. Я в них не сумніваюся. Я переконана, що ці люди мають високі моральні стандарти. Вони разом випустилися з закладу, все життя прожили вдвох, одружилися і через рік народили дитину. Система не зламала в них бажання бути елементом соціуму, дбати одне про одного. Я переживаю, що хтось може використовувати їхню неспроможність оцінити ситуацію у своїх корисливих мотивах,

– зізналась адвокатка.

Інтерв'ю з Інною Мірошниченко: дивіться відео онлайн

Раніше ми повідомляли, що Інна Мірошниченко розповіла про викидень.

Інна Мірошниченко про біологічних батьків Ангеліни

Інна Мірошниченко зауважила, що існує таємниця усиновлення, однак біологічні батьки Ангеліни дізналися, що подружжя забрало дівчинку до себе. Адвокатка припускає, що їм це вдалося завдяки інтернету.

Я не проти того, щоб з часом вони побачилися. Коли у моєї дитини виникне питання про її коріння і коли вона мені скаже: "Я хочу з ними поговорити", тоді ми їх знайдемо і поговоримо. Нам вистачає травм. Вона не знає, що в неї була інша сім'я. Вона цього не розуміє. Вона думає, що народилася сама, що в неї ніколи не було іншої мами,

– поділилась Інна Мірошниченко.

Коли Інна отримала повідомлення від біологічного тата Ангеліни, то розуміла, що вони не зможуть її забрати, адже мали для цього 8,5 років. Вона боялась, що ці люди хочуть скривдити дівчинку чи мають корисливі мотиви.