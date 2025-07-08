Мирошниченко вспомнила, что испугалась в тот момент, ведь не знала, что это за люди. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

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Инна Мирошниченко призналась, что сама хотела найти биологических родителей Ангелины. Адвокат знала их историю, что мама и папа девочки – сироты, также она видела психологическую экспертизу этих людей.

Инна поделилась, что родители Ангелины имеют ментальную инвалидность, поэтому не способны воспитывать ребенка.

Я когда представили себе ситуацию, что, может, они очень хотели этого ребенка, они его родили, но они не могут, они не знают, как его кормить, ну мозг так работает, ну не знают, и у них забирают этого ребенка, какая это боль. Какая это боль, когда ты не можешь быть рядом со своим ребенком,

– рассказала Мирошниченко.

Адвокат хотела найти биологических родителей Ангелины, чтобы сказать им, что девочка в надежных руках, что ее ждет лучшее будущее и что они смогут познакомиться с дочерью, когда та захочет.

Но они нашли меня раньше. Мне очень трудно коммуницировать. Мы говорим по-разному. Но все равно коммуникация у нас состоялась. Ничего плохого сказать не могу. Они меня очень благодарили,

– вспомнила Инна.

По словам Мирошниченко, потом мама и папа Ангелины начали настаивать на встрече с девочкой и просить, чтобы Инна рассказала ей о них. Однако адвокат подчеркнула, что надо подождать несколько лет.

Инна добавила, что у родителей Ангелины отсутствует ощущение времени. Они начали писать, прошли ли эти несколько лет.

И мне стало очень страшно. Я в них не сомневаюсь. Я убеждена, что эти люди имеют высокие моральные стандарты. Они вместе выпустились из заведения, всю жизнь прожили вдвоем, поженились и через год родили ребенка. Система не сломала в них желание быть элементом социума, заботиться друг о друге. Я переживаю, что кто-то может использовать их неспособность оценить ситуацию в своих корыстных мотивах,

– призналась адвокат.

Интервью с Инной Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Ранее мы сообщали, что Инна Мирошниченко рассказала о выкидыше.

Инна Мирошниченко о биологических родителях Ангелины

Инна Мирошниченко заметила, что существует тайна усыновления, однако биологические родители Ангелины узнали, что супруги забрали девочку к себе. Адвокат предполагает, что им это удалось благодаря интернету.

Я не против того, чтобы со временем они увиделись. Когда у моего ребенка возникнет вопрос о ее корнях и когда она мне скажет: "Я хочу с ними поговорить", тогда мы их найдем и поговорим. Нам хватает травм. Она не знает, что у нее была другая семья. Она этого не понимает. Она думает, что родилась сама, что у нее никогда не было другой мамы,

– поделилась Инна Мирошниченко.

Когда Инна получила сообщение от биологического папы Ангелины, то понимала, что они не смогут ее забрать, ведь имели для этого 8,5 лет. Она боялась, что эти люди хотят обидеть девочку или имеют корыстные мотивы.