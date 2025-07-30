В первый день Марсель должен был пробыть в саду один час. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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Инна Мирошниченко поделилась, что в последние дни Марсель переживает определенный кризис.

Он на все говорит хочу/не хочу одновременно. Хочу спать/не хочу спать. Хочу есть/не хочу есть. И так обо всем. Все время грустный. Почти не ест,

– написала она.

Так, мальчик отказался завтракать перед садиком, а по дороге в заведение несколько раз менял свое мнение: то хотел, то не хотел идти. Семья начала с детской площадки, на которой Марсель играет после занятий с логопедом.

Но не все пошло по плану. Напугался, в результате вылез на руки и начал плакать – "домой". Ну мы пошли. Потому что кто знает, какие триггерные точки зацепила эта тусовка. Но по дороге к машине он сам зашел в группу и пошел играть. Так ему нравится намного больше,

– рассказала Мирошниченко.

Показывала садик Марселю старшая сестра Мия.

Инна Мирошниченко рассказала о походе в садик с Марселем / Скриншоты из инстаграма

Что известно о Марселе?

Напомним, что во время полномасштабного вторжения Тимур и Инна Мирошниченко взяли из детского дома мальчика Марселя и девочку Ангелину. Супруги также воспитывают двух биологических детей: Мию и Марка.

Марсель родился с весом 1400 граммов на 32-й неделе. Малыш находился в крайне тяжелом состоянии, у него обнаружили врожденный порок – гастрошизис.

До четырех месяцев Марсель не мог самостоятельно дышать, а при выписке имел болезнь Гиршпрунга, гипоксически-ишемическую энцефалопатию второй стадии, грыжи, анемию и поражение мозга.

В 1 год и 10 месяцев мальчик плохо ходил и говорил, также были проблемы с реакцией.