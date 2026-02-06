Роман з Тонею Матвієнко, усиновлення, допомога ЗСУ: інтерв'ю з автором хіта "Закохався" Романом Скорпіоном

-

Роман Скорпіон – український співак, який здобув широку популярність завдяки хіту "Поцілую тебе" та багатьом іншим пісням. Останнім часом артист доволі рідко дає інтерв'ю, однак редакції 24 Каналу вдалося ексклюзивно поспілкуватися з музикантом.

У розмові Роман Скорпіон відверто розповів про свій творчий шлях, поділився ставленням до критики про те, що його називають артистом "одного хіта" і висловився про використання штучного інтелекту в музиці. А також вперше за тривалий час розкрив деталі особистого життя, прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко та розкрив плани на майбутнє.

Цікаво "Зворотний напрямок", зйомки у "Вічнику" та особисте життя: відверте інтерв'ю з Павлом Текучевим

Про початок кар'єри та критику від слухачів

Ви почали співати ще з 6 років. Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика – це не просто захоплення, а справа життя?

Ще з дитинства я розумів, що хочу бути на сцені – виступати, співати, стати артистом. Тоді я ще не знав усієї внутрішньої "кухні" шоубізнесу, не розумів, як це все працює зсередини, але бачив саму картинку – сцену, емоції, атмосферу. Мені це дуже подобалося, і я хотів, щоб у моєму житті було так само. Уже тоді я відчував, що сцена – мій шлях.

Коли я почав виступати й побачив першу реакцію людей – спочатку в училищі культури, потім у ролі ведучого – усе стало ще більш зрозумілим. Це було місце, де мені комфортно, де я міг бути собою і ділитися з людьми тим, що вмію. А коли мої пісні почали знаходити відгук у серцях людей, я зрозумів, що рухаюсь у правильному напрямку.

Однією з ваших найвідоміших пісень залишається "Поцілую тебе". Чи зачіпає вас критика про те, що ви – артист "одного хіта"?

Ні, не зачіпає, бо це просто не відповідає дійсності. Моя творчість не обмежується однією піснею. У різні роки слухачі відкривали для себе "Закохався", "Я нікому тебе не віддам", "Біле плаття, біла фата" – композиції, які стали впізнаваними й залишаються актуальними до сьогодні.

У моєму репертуарі є пісні різного настрою і тематики. Зокрема, різдвяна "Колядуй, Україно", яку часто можна почути під час новорічних свят, пісня "Солдат", присвячена нашим військовим і моїм братам, а також "Україна переможе", "Океан", "Давай будемо разом" та інші. Це лише частина репертуару, який звучить на моїх концертах, але саме ці композиції слухачі впізнають з перших нот і вони формують основу моїх концертних програм. І їх точно не можна знецінювати.

Якщо дивитися на цифри, одна пісня має близько 30 мільйонів переглядів, інша – понад 50, а всі разом дають ще більшу цифру. Тому говорити, що я артист одного хіта, просто нечесно. Я завжди спираюся на реальні результати й реакцію слухачів, а не на думки тих, хто ще не знайомий із моєю творчістю.

Роман Скоріпон – "Закохався": дивіться відео онлайн

Я не пишу і не випускаю композицій, які не відчуваю і не проживаю. Можна сказати, що кожна пісня відображає певний період мого життя.

Штучний інтелект дедалі активніше заходить у музику. Ви сприймаєте його як загрозу для артиста чи як інструмент?

Людині потрібна людина. Штучний інтелект не замінить живого спілкування. Люди приходять на концерти за енергетикою артиста, його внутрішнім ресурсом і філософією життя. За допомогою ШІ можна створювати продукт і надихатися інноваціями, щоб робити щось краще. Я не бачу в цьому загрози.

Про допомогу війську та благодійність

З ваших соцмереж відомо, що ви активно долучаєтеся до благодійних заходів на підтримку ЗСУ. Розкажіть детальніше, у яких ініціативах берете участь і що для вас у цій допомозі принципово важливо?

Коли до мене звертаються за допомогою, це можуть бути дитячі будинки, наші військові або люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зазвичай я перевіряю інформацію, бо у мене вже був такий випадок, коли звернулася одна жінка після пожежі, яка нібито повністю зруйнувала її будинок. Після перевірки інформації моїм менеджером виявилося, що будинок був уже відбудований. Такий досвід допомагає зрозуміти, як реально можна підтримати тих, хто цього справді потребує. Я роблю це здебільшого непублічно, бо витрачаю власні кошти й допомагаю за покликом серця. Для мене важливо, щоб допомога реально дійшла до тих, хто її потребує.

Про особисте життя, дітей та роман з Тонею Матвієнко

У листопаді минулого року ви поділилися новиною, що в родині Скорпіонів стало більше – згодом з'ясувалося, що йдеться про народження племінника, а ваша сестра стала мамою. Яку роль родина відіграє у вашому житті зараз?

Для свого племінника я став хрещеним батьком. Хоча для мене це не має великого значення в плані того, що він племінник і ще й похресник. Я своїх племінників люблю і сприймаю однаково, не роблю різниці між дітьми. Тому функція хрещеного батька не додає мені більше чи менше зобов'язань щодо них.

Ви досить рідко говорите про особисте життя. Це свідоме рішення – не накликати зайву увагу та критику, чи все ж переконання, що щастя любить тишу?

Я митець і ділюся з людьми тим, чим наповнений – музикою, роздумами. А чи ділитися зі світом своїм особистим життям і виносити його на загальне обговорення – на сьогодні я не бачу в цьому потреби. Можливо, у майбутньому, якщо обидві сторони будуть готові ділитися своїм щастям, то все можливо. А поки що – є як є.

Чи замислювалися ви про власних дітей? Наскільки ця тема для вас зараз актуальна?

Дуже часто над цим питанням я думаю і розумію, що це може бути не лише моя кровна дитина, а й усиновлена з дитячого будинку. Знову ж таки – на все свій час.

У пресі з'являлися чутки про ваш роман із Тонею Матвієнко. Як ви загалом ставитеся до подібних пліток і вигаданих історій навколо вашого імені? Чи з часом до чуток звикаєш, чи вони все одно зачіпають?

Я живу своїм особистим життям і концентруюся на тому, що роблю для свого щастя, щастя своєї сім'ї та людей, які для мене важливі.

Плітки – це нормально. Вони завжди були за спиною кожної людини, а у випадку публічних людей виглядають масштабніше. Я ставлюся до них рівно та беземоційно, бо розумію, що мій творчий шлях дає комусь можливість фантазувати. Для мене вибір простий – зосередитися на своєму житті й на тому, що для мене справді важливо.

Тоня Матвієнко та Роман Скорпіон / Фото пресслужби артистів

Одна з найбільш обговорюваних тем у шоубізнесі зараз – проєкт "Холостяк". Якби вам запропонували стати учасником або головним героєм шоу – погодилися б?

Коли мені запропонують взяти участь у проєкті, я спершу запитаю себе: що я хочу отримати для себе, для творчості, а можливо і для особистого життя? І вже після цього розгляну можливість участі. Зараз же я зосереджений на своїй роботі.

Останнім часом дедалі більше артистів, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення, прагнуть повернутися до української аудиторії. Як ви ставитеся до цієї тенденції?

Кожна людина має право жити так, як підказує їй серце. Якщо артисти повертаються в Україну – це мене тішить, бо вони повертаються додому і можуть робити багато хорошого для нашої культури. Чи їх слухатимуть – вирішує суспільство. А загалом я ставлюся до цього позитивно: місця для творчості, концертів і глядачів вистачає на всіх.

Про творчі плани

У лютому відбудеться Національний відбір на Євробачення. Чи розглядали ви для себе участь у цьому конкурсі – зараз або в майбутньому?

Кожну можливість потрібно завжди розглядати, але на все свій час.

А чого слухачам чекати від вас найближчим часом – нових треків, експериментів чи великих турів

Так, ми з командою працюємо над новими треками. Маємо кілька ідей, і детальніше буду ділитися повноцінною інформацією в своєму телеграм-каналі та інших соціальних мережах. Вже скоро.