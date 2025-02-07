Головні фаворити та відкриття Нацвідбору: відверте інтерв'ю з гуртом Ziferblat

Гурт Ziferblat – молодий український колектив, що поєднав у собі лірику та професійне звучання. Музиканти не бояться експериментів, завдяки чому кожен їхній трек стає особливим. Цього року колектив є одним із претендентів на звання представника України на Євробаченні-2025.

Напередодні фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 журналісти Show 24 у рамках проєкту "Інтерв'ю24" поспілкувалися з учасниками гурту Ziferblat. Музиканти розповіли, які сенси заклали у свій трек, кого вважають найсильнішим конкурентом та яким буде їхній головний меседж на пісенному конкурсі в разі перемоги.

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Нова генерація української музики, – хто такі Ziferblat

Розкажіть детальніше про себе. Яку інформацію з вашої біографії мають знати українці перед Нацвідбором?

Ziferblat – гурт нової генерації української музики, який поєднав у собі глибокий меломанський бекграунд кожного з учасників та професійне звучання, майстерно доповнене чуттєвою лірикою в піснях.

Творчість гурту – це тонкий баланс між самобутністю, легкістю та мультиінструменталізмом, який робить кожен їхній трек особливим та зрозумілим далеко за межами країни. Минулого року Ziferblat став відкриттям Нацвідбору на Євробачення, посівши друге місце.



Ziferblat / Фото з інстаграму гурту

Сповнений символізму, – про що пісня Bird of Pray

Для Нацвідбору на Євробачення цього року ви підготували пісню Bird of Pray. Розкажіть детальніше про неї, її основні сенси та меседжі, які хочете донести аудиторії.

Bird of Pray – глибока й емоційна рефлексія на реалії, з якими щодня стикається кожен українець від світанку до заходу сонця. У ній переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили – все це створює потужний наратив, який резонує з відчуттям надії, що живе в серцях людей.

Трек Bird of Pray сповнений символізму. Центральний образ – пташка, яка уособлює свободу, відродження та очікування нових змін. Вона стає провісницею весни й символом циклічності життя, що дарує впевненість у майбутньому.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Музика – не про змагання, – Ziferblat про конкурента на Нацвідборі

Кого з фіналістів вважаєте найсильнішим конкурентом?

Раніше ми із задоволенням відповідали на такі запитання, але минулий Нацвідбір багато чому нас навчив. Тепер ми з ще більшою повагою ставимось до кожного, хто проходить непростий шлях – від створення музики до виступу на сцені, за яким стежить уся країна.

Музика – це не про змагання, і ми на цьому не фокусуємось. Цього року ми повністю занурені у власну творчість і роботу. А що буде далі – покаже час і вибір українців 8 лютого!

Відкриті до критики, – Ziferblat про можливий хейт

Нацвідбір – це майже завжди скандали, конфлікти, публічні суперечки. Цього року Нацвідбір ще не відбувся, а вже запам’ятався кількома публічними обговореннями. Учасники часто стикаються з хейтом. Чи готові ви до критики, яка може бути після фіналу? Адже критика може бути незалежно від результатів голосування.

Ми відкриті до конструктивної критики. Не маємо ні завищених очікувань, ні страху перед нею. Уся наша увага зосереджена на головному – музиці.



Ziferblat / Фото з інстаграму гурту

Ми прагнемо зробити її зрозумілою та близькою кожному українцю через тексти, змісти, мелодію та сценографію. Це все. Комусь сподобається, комусь ні – і це нормально. Але байдужих точно не буде! Ми знаємо, чого хочемо, і впевнено йдемо своїм шляхом.

Війна в Україні триває, – головний меседж Ziferblat

Якщо ви переможете у Нацвідборі, яким буде ваш головний меседж на Євробаченні-2025?

Сцена Євробачення – це можливість говорити з усім світом, і для нас найважливіше – нагадати, що війна в Україні триває. Люди можуть звикати, втомлюватися, але для нас ця боротьба – щоденна реальність. Нам потрібна підтримка, розуміння, емпатія.

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Це також звернення до українців, які зараз далеко від дому. Багато хто з них відчуває самотність, брак єдності, і ми хочемо нагадати: ви не одні. Наш виступ – це більше, ніж музика. Це діалог із тими, хто змушений був поїхати, і з усім світом.

І, звісно, це ще один спосіб показати, що навіть у найтемніші часи Україна не перестає творити. Ми любимо музику, ми робимо її унікальною, і навіть зараз, коли йде найкривавіша за 80 років війна, Україна та українці продовжують звучати.