У списку фіналістів Нацвідбору Євробачення-2025 – гурт Future Culture. Це п'ятеро музикантів, композиторів, співаків та аранжувальників, за спиною яких близько 20 років досвіду. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь більше про колектив, їхню пісню для конкурсу та меседжі для європейців.

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Що відомо про гурт Future Culture

Шлях колективу почався влітку 2022 року з імпровізованого виступу в Київському парку Шевченка. До складу нової музичної формації увійшли: Андрій Литвиненко (барабани), Олексій Руденко (бас), Андрій Шулаков (гітара), Дар'я Ремез і Олексій Боднар (вокали).

Так п'ятеро музикантів "об’єдналися в мегаструктуру, щоб творити музику без меж". Їхнє електричне звучання поєднує в собі неосоул, R'n'B, хіп-хоп, фанк та інші жанри.

Кожна наша пісня – це дослідження колективного підсвідомого, народжене в процесі імпровізації, найчастіше просто на сцені. Спершу – це ще необроблений музичний потік, який, як сирий алмаз, ми відшліфовуємо, надаючи йому форму, блиск і глибину,

– поділилися учасники гурту у коментарі 24 Каналу.



Future Culture / Фото пресслужби, Оля Косюга

Future Culture розповіли, що створюють музику в моменті, імпровізуючи, забуваючи про обмеження. Саме тому їхні пісні чесні й справжні.

"Кожен наш виступ — це унікальний досвід, нові емоції та враження, на які ми запрошуємо слухачів. Бо наступний концерт вже буде зовсім іншим. Ми шаримо в музиці, вміємо її створювати й, що найголовніше, вміємо виконувати її наживо", – додають музиканти.

Waste My Time – про що конкурсний трек

Ідея пісні гурту для Нацвідбору народилась у барабанника, коли він відпочивав з дружиною. Тоді чоловік зрозумів, що час, проведений з коханою людиною, ніколи не назвеш змарнованим. Згодом ця ідея переродилась у повноцінну пісню під час одного з джемів (це неформальний музичний процес, коли люди імпровізують разом без чіткого плану).

Трек про тепло, затишок і вміння цінувати прості моменти життя. У світі, що постійно змушує нас кудись бігти, ми нагадуємо: іноді найкращий відпочинок – це перезавантаження, розслаблення і вміння бути тут і зараз. Для України, яка вже три роки живе в умовах війни, це послання особливо актуальне,

– підкреслили музиканти.

Future Culture додають, що під час боротьби критично важливо відновлювати сили та зберігати ментальну стійкість. Продуктивно "згаяти" час і не шкодувати про це можна з рідними та близькими, адже це дуже цінні моменти.

Future Culture – Waste My Time: дивіться відео онлайн

Future Culture про конкурента, хейт і головний меседж для Європи

Гурт відповів, кого вважає найбільшим конкурентом серед решти фіналістів.

"Влад Шериф – у людини тільки в інстаграмі мільйон підписників", – поділились учасники.

У колективі також зізналися, що готові до можливого хейту та критики на 100%, адже вважають це підтвердженням успіху.

Якщо про тебе говорять – значить, твоя творчість зачіпає, а подобатися всім неможливо. Будь-яка дискусія чи навіть скандал (звісно, окрім зовсім кримінальних, але ми ж котики, і з нами таке не пройде) тільки підігріває інтерес. Тож усе це нам лише на користь! Як кажуть люди в темі: "Чорний піар – теж піар", – кажуть Future Culture.



Future Culture / Фото пресслужби, Оля Косюга

Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення 2025 можна дивитися онлайн 8 лютого. Трансляція розпочнеться о 18:30.

Future Culture розповіли, про що говоритимуть найбільше у разі перемоги на Нацвідборі.

"По-перше, подивіться, яку ми тут робимо світового рівня фірму! По-друге, підтримуйте Збройні Сили України всіма можливими засобами!" – зауважує колектив.

Музиканти додають, що готові сказати навіть заборонені Євробаченням меседжі. Однак вони мають особливий підхід, адже вважається, що європейці вже "втомились" від війни. На думку артистів, якщо на конкурсі побачать докори про бездіяльність чи прямі маніфести, то лише закриються.

Наша пісня – це запрошення розслабитися, влаштувати вечірку. У нас буквально є рядок: "Робити нічого без жодних сумнівів". І коли європейці це почують, вони подумають: "Ого, це щось свіже, світле, легке. Не те, чого я очікував. Що, реально можна розслабитися?". І саме в цей момент ми донесемо головний меседж: поки ви сумніваєтесь, висловлюєте "глибоку стурбованість", але не дієте – нас убивають,

– підкреслюють Future Culture.



Future Culture / Фото пресслужби, Оля Косюга

"Ми можемо жити та творити лише завдяки щоденним жертвам найкращих українців. Але скоро можливості насолоджуватися моментом не буде вже й у вас. Ворог не зупиниться на Україні. І коли цей ворог прийде до вас, "чілити" вже буде запізно. Тому нумо швиденько прийдемо до тями й почнемо реально діяти", – підсумували артисти.

Колектив Future Culture виступатиме у фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 під порядковим номером 4.