В списке финалистов Нацотбора Евровидения-2025 – группа Future Culture. Это пятеро музыкантов, композиторов, певцов и аранжировщиков, за спиной которых около 20 лет опыта. В материале 24 Канала узнавайте больше о коллективе, их песню для конкурса и месседжи для европейцев.

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Что известно о группе Future Culture

Путь коллектива начался летом 2022 года с импровизированного выступления в Киевском парке Шевченко. В состав новой музыкальной формации вошли: Андрей Литвиненко (барабаны), Алексей Руденко (бас), Андрей Шулаков (гитара), Дарья Ремез и Алексей Боднар (вокалы).

Так пятеро музыкантов "объединились в мегаструктуру, чтобы творить музыку без границ". Их электрическое звучание сочетает в себе неосоул, R'n'B, хип-хоп, фанк и другие жанры.

Каждая наша песня – это исследование коллективного подсознательного, рожденное в процессе импровизации, чаще всего прямо на сцене. Сначала – это еще необработанный музыкальный поток, который, как сырой алмаз, мы отшлифовываем, придавая ему форму, блеск и глубину,

– поделились участники группы в комментарии 24 Каналу.



Future Culture / Фото пресс-службы, Оля Косюга

Future Culture рассказали, что создают музыку в моменте, импровизируя, забывая об ограничениях. Именно поэтому их песни честные и настоящие.

"Каждое наше выступление - это уникальный опыт, новые эмоции и впечатления, на которые мы приглашаем слушателей. Потому что следующий концерт уже будет совсем другим. Мы разбираемся в музыке, умеем ее создавать и, что самое главное, умеем выполнять ее вживую", – добавляют музыканты.

Waste My Time – о чем конкурсный трек

Идея песни группы для Нацотбора родилась у барабанщика, когда он отдыхал с женой. Тогда мужчина понял, что время, проведенное с любимым человеком, никогда не назовешь потерянным. Впоследствии эта идея переродилась в полноценную песню во время одного из джемов (это неформальный музыкальный процесс, когда люди импровизируют вместе без четкого плана).

Трек о тепле, уют и умение ценить простые моменты жизни. В мире, что постоянно заставляет нас куда-то бежать, мы напоминаем: иногда лучший отдых – это перезагрузка, расслабление и умение быть здесь и сейчас. Для Украины, которая уже три года живет в условиях войны, это послание особенно актуально,

– подчеркнули музыканты.

Future Culture добавляют, что во время борьбы критически важно восстанавливать силы и сохранять ментальную устойчивость. Продуктивно "потратить" время и не жалеть об этом можно с родными и близкими, ведь это очень ценные моменты.

Future Culture – Waste My Time: смотрите видео онлайн

Future Culture о конкуренте, хейт и главный месседж для Европы

Группа ответила, кого считает самым большим конкурентом среди остальных финалистов.

"Влад Шериф – у человека только в инстаграме миллион подписчиков", – поделились участники.

В коллективе также признались, что готовы к возможному хейту и критике на 100%, ведь считают это подтверждением успеха.

Если о тебе говорят – значит, твое творчество затрагивает, а нравиться всем невозможно. Любая дискуссия или даже скандал (конечно, кроме совсем криминальных, но мы же котики, и с нами такое не пройдет) только подогревает интерес. Поэтому все это нам только на пользу! Как говорят люди в теме: "Черный пиар – тоже пиар", – говорят Future Culture.



Future Culture / Фото пресс-службы, Оля Косюга

Напомним, финал Национального отбора на Евровидение 2025 можно смотреть онлайн 8 февраля. Трансляция начнется в 18:30.

Future Culture рассказали, о чем будут говорить больше всего в случае победы на Нацотборе.

"Во-первых, посмотрите, какую мы здесь делаем мирового уровня фирму! Во-вторых, поддерживайте Вооруженные Силы Украины всеми возможными средствами!" – замечает коллектив.

Музыканты добавляют, что готовы сказать даже запрещенные Евровидением месседжи. Однако они имеют особый подход, ведь считается, что европейцы уже "устали" от войны. По мнению артистов, если на конкурсе увидят упреки о бездействии или прямые манифесты, то только закроются.

Наша песня – это приглашение расслабиться, устроить вечеринку. У нас буквально есть строка: "Делать ничего без всяких сомнений". И когда европейцы это услышат, они подумают: "Ого, это что-то свежее, светлое, легкое. Не то, чего я ожидал. Что, реально можно расслабиться?". И именно в этот момент мы донесем главный месседж: пока вы сомневаетесь, выражаете "глубокую обеспокоенность", но не действуете – нас убивают,

– подчеркивают Future Culture.



Future Culture / Фото пресс-службы, Оля Косюга

"Мы можем жить и творить только благодаря ежедневным жертвам лучших украинцев. Но скоро возможности наслаждаться моментом не будет уже и у вас. Враг не остановится на Украине. И когда этот враг придет к вам, "чилить" уже будет поздно. Поэтому давайте быстренько придем в себя и начнем реально действовать", – подытожили артисты.

Коллектив Future Culture будет выступать в финале Национального отбора на Евровидение-2025 под порядковым номером 4.