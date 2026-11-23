"Сьогодні стала християнкою": Іраклі Макацарія похрестив 5-місячну доньку та показав дітей
Ексгерой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похрестили свою наймолодшу доньку Кето у Грузії. Зіркове подружжя запросило на таїнство найрідніших, проте обличчя п'ятимісячної дівчинки батьки поки вирішили приховати від публіки.
Першими світлинами з храму поділилася кохана шоумена у своєму інстаграмі. На опублікованих кадрах пара стоїть навколішки перед священником, який тримає немовля на руках.
Для особливої події Іраклі обрав класичний чоловічий костюм. Ліза ж з'явилася на церемонії у світлій сукні, накинувши зверху піджак, а свій образ доповнила сонцезахисними окулярами.
Сьогодні наша маленька Кето стала християнкою,
– написала родичка родини в сторіз.
Іраклі Макацарія з дружиною на хрестинах доньки / фото lizachichuaa
На території церкви зіркову маму також сфотографували з крихіткою на руках у супроводі найстаршого сина, трирічного Георгія. Окрім нього, подружжя виховує однорічну доньку Ніно, яку цього разу показали підписникам, прикривши обличчя сердечком.
До речі, Іраклі Макацарія зачарував сімейними фото з відпочинку в Туреччині. Разом із 24-річною дружиною Лізою Чічуа він влаштував фотосесію зі старшим сином Георгієм.