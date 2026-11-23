Первыми фотографиями из храма поделилась возлюбленная шоумена в своем инстаграме. На опубликованных снимках пара стоит на коленях перед священником, держащим младенца на руках.

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Для этого особенного события Иракли выбрал классический мужской костюм. Лиза же появилась на церемонии в светлом платье, накинув сверху пиджак, а свой образ дополнила солнцезащитными очками.

Сегодня наша маленькая Кето стала христианкой– написала родственница семьи в сторис.

Иракли Макацария с женой на крестинах дочери / фото lizachichuaa

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На территории церкви звездную маму также сфотографировали с малышкой на руках в сопровождении старшего сына, трехлетнего Георгия. Кроме него, супруги воспитывают годовалую дочь Нино, которую на этот раз показали подписчикам, прикрыв лицо сердечком.

Кстати, Иракли Макацария очаровал семейными фотографиями с отдыха в Турции. Вместе с 24-летней женой Лизой Чичуа он устроил фотосессию со старшим сыном Георгием.