Першими світлинами з храму поділилася кохана шоумена у своєму інстаграмі. На опублікованих кадрах пара стоїть навколішки перед священником, який тримає немовля на руках.

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Для особливої події Іраклі обрав класичний чоловічий костюм. Ліза ж з'явилася на церемонії у світлій сукні, накинувши зверху піджак, а свій образ доповнила сонцезахисними окулярами.

Сьогодні наша маленька Кето стала християнкою– написала родичка родини в сторіз.

Іраклі Макацарія з дружиною на хрестинах доньки / фото lizachichuaa

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На території церкви зіркову маму також сфотографували з крихіткою на руках у супроводі найстаршого сина, трирічного Георгія. Окрім нього, подружжя виховує однорічну доньку Ніно, яку цього разу показали підписникам, прикривши обличчя сердечком.

До речі, Іраклі Макацарія зачарував сімейними фото з відпочинку в Туреччині. Разом із 24-річною дружиною Лізою Чічуа він влаштував фотосесію зі старшим сином Георгієм.