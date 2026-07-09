Іраклі Макацарія вперше показав обличчя доньки: зворушливі сімейні фото

Колишній герой романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа час від часу діляться із підписниками сімейними світлинами. Втім, досі подружжя ретельно приховувало обличчя своїх дітей.

Днями пара вперше показала доньку Ніну, яка народилася у січні 2025 року. Зворушливі кадри з дівчинкою вони опублікували в інстаграмі.

Для сімейної фотосесії Ліза обрала темно-синю мереживну сукню з ажурним візерунком, а волосся гладко зачесала назад і зібрала в низький пучок. Маленька Ніна позувала у пишній кремово-білій сукні з об'ємними рукавами. Її образ доповнили два акуратні пучки зі світлими бантиками та світлі туфельки. Іраклі постав перед камерою у темно-синій сорочці із закоченими рукавами й темних штанах.

Наша Ніна,

– написала пара під публікацією.

Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа виховують трьох дітей. Їхній первісток, син Георгій, народився у червні 2023 року, і його обличчя пара вже показувала публіці. У січні 2025 року в них народилася донька Ніна, а на початку червня цього року подружжя повідомило про народження ще однієї донечки.