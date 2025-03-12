На тлі чуток про роман з ексчоловіком Ані Лорак: Ірина Білик зізналась, чи вільне її серце

Співачка Ірина Білик поділилась подробицями свого особистого життя. Вже деякий час у мережі ходять чутки, що вона зустрічається з колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак – бізнесменом Муратом Налкакіоглу.

Артистка натякнула, що зараз не перебуває у стосунках. Так, вона спростувала чутки про роман з Муратом Налкакіоглу, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "ЖВЛ представляє".

Теж цікаво Після зізнань про кризу у шлюбі: Юрій Ткач розповів, що отримав коштовний подарунок від дружини

Я сьогодні можу сказати впевнено, що я – найщасливіша жінка, тому що я – вільна. Жити з чоловіком на сьогодні для мене це, напевно, була б якась кара. Я можу зустрічатись, я можу ходити на побачення. Це класно. І дякую вам, чоловіки, за пропозиції. Ну, я чекаю одного дзвінка. Можливо, я з ним і вийду,

– сказала Ірина Білик.

Проте співачка не назвала імені чоловіка, від якого чекає дзвінка.

Водночас Білик зізналась, що зараз зосереджена на творчості.

Цієї весни вранці встаю о 6:30, готую собі сніданок, своїй сім'ї. Потім думаю про своїх глядачів – яка я повинна бути й що я повинна на сцені показати. Але одна думка завжди мене переслідує: я не хочу бути кращою, ніж я є, я не хочу бути гіршою. Я хочу, щоб коли я співаю відомі пісні, які люблять, щоб я була сама собою, яка я є насправді. От якою мене бачать мої близькі та рідні люди вдома,

– зазначила співачка.

Ірина Білик у проєкті "ЖВЛ представляє": дивіться відео онлайн

Ірина Білик та Мурат Налчаджіоглу розповіли про свої стосунки