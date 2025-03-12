Юрій Ткач розповів, що дружина подарувала йому барабанну установку. Про це ведучий та комік зізнався у "ЖВЛ представляє", передає 24 Канал.

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Зараз у подружжя новий період у стосунках. Тож Вікторія вирішила здійснити мрію чоловіка й зробити йому несподіваний подарунок. Все тому, що зараз Юрій Ткач захопився новим хобі – грою на різних музичних інструментах.

Дружина подарувала барабанну установку таку, щоб сусіди не чули, з різними тарілками. Мені дуже подобається! Мені дуже подобається піаніно, почав на гітарі грати, потім пішов на піаніно, потім на барабани. Якось так кайфую! Це такі скіли, які я розвиваю в собі,

– поділився гуморист.

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Що відомо про стосунки Юрія Ткача з дружиною