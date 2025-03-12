Юрій Ткач розповів, що дружина подарувала йому барабанну установку. Про це ведучий та комік зізнався у "ЖВЛ представляє", передає 24 Канал.
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Зараз у подружжя новий період у стосунках. Тож Вікторія вирішила здійснити мрію чоловіка й зробити йому несподіваний подарунок. Все тому, що зараз Юрій Ткач захопився новим хобі – грою на різних музичних інструментах.
Дружина подарувала барабанну установку таку, щоб сусіди не чули, з різними тарілками. Мені дуже подобається! Мені дуже подобається піаніно, почав на гітарі грати, потім пішов на піаніно, потім на барабани. Якось так кайфую! Це такі скіли, які я розвиваю в собі,
– поділився гуморист.
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Що відомо про стосунки Юрія Ткача з дружиною
- Юрій та Вікторія вперше зустрілися на дні народженні, а згодом знову побачилися і вже не розходились. Через рік у стосунках гуморист зробив коханій пропозицію. Вони одружилися у 2014 році. Подружжя виховує доньку Лізу.
- Та у пари ставалися й труднощі у стосунках. Минулого року вони переживали кризу й навіть роз'їхались на кілька місяців. Юрію й Вікторії допомогла психотерапія та різні практики. Після того, як пара знову зблизилась, Юрій Ткач вирішив обвінчатися з дружиною.