Юрий Ткач рассказал, что жена подарила ему барабанную установку. Об этом ведущий и комик признался в "ЖВЛ представляет", передает 24 Канал.
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Сейчас у супругов новый период в отношениях. Поэтому Виктория решила осуществить мечту мужа и сделать ему неожиданный подарок. Все потому, что сейчас Юрий Ткач увлекся новым хобби – игрой на различных музыкальных инструментах.
Жена подарила барабанную установку такую, чтобы соседи не слышали, с разными тарелками. Мне очень нравится! Мне очень нравится пианино, начал на гитаре играть, потом пошел на пианино, потом на барабаны. Как-то так кайфую! Это такие скиллы, которые я развиваю в себе,
– поделился юморист.
Юрий Ткач показал, как играет на барабанах: видео
Что известно об отношениях Юрия Ткача с женой
- Юрий и Виктория впервые встретились на дне рождении, а потом снова увиделись и уже не расходились. Через год в отношениях юморист сделал любимой предложение. Они поженились в 2014 году. Супруги воспитывают дочь Лизу.
- Но у пары происходили и трудности в отношениях. В прошлом году они переживали кризис и даже разъехались на несколько месяцев. Юрию и Виктории помогла психотерапия и различные практики. После того, как пара снова сблизилась, Юрий Ткач решил обвенчаться с женой.