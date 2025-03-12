Юрий Ткач рассказал, что жена подарила ему барабанную установку. Об этом ведущий и комик признался в "ЖВЛ представляет", передает 24 Канал.

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Сейчас у супругов новый период в отношениях. Поэтому Виктория решила осуществить мечту мужа и сделать ему неожиданный подарок. Все потому, что сейчас Юрий Ткач увлекся новым хобби – игрой на различных музыкальных инструментах.

Жена подарила барабанную установку такую, чтобы соседи не слышали, с разными тарелками. Мне очень нравится! Мне очень нравится пианино, начал на гитаре играть, потом пошел на пианино, потом на барабаны. Как-то так кайфую! Это такие скиллы, которые я развиваю в себе,

– поделился юморист.

Юрий Ткач показал, как играет на барабанах: видео

Что известно об отношениях Юрия Ткача с женой