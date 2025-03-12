Артистка намекнула, что сейчас не состоит в отношениях. Так, она опровергла слухи о романе с Муратом Налкакиоглу, передает 24 Канал со ссылкой на проект "ЖВЛ представляет".
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Я сегодня могу сказать уверенно, что я – самая счастливая женщина, потому что я – свободна. Жить с мужчиной на сегодня для меня это, наверное, была бы какая-то кара. Я могу встречаться, я могу ходить на свидания. Это классно. И спасибо вам, мужчины, за предложения. Ну, я жду одного звонка. Возможно, я с ним и выйду,
– сказала Ирина Билык.
Однако певица не назвала имени мужчины, от которого ждет звонка.
В то же время Билык призналась, что сейчас сосредоточена на творчестве.
Этой весной утром встаю в 6:30, готовлю себе завтрак, своей семье. Потом думаю о своих зрителях – какая я должна быть и что я должна на сцене показать. Но одна мысль всегда меня преследует: я не хочу быть лучше, чем я есть, я не хочу быть хуже. Я хочу, чтобы когда я пою известные песни, которые любят, чтобы я была сама собой, какая я есть на самом деле. Вот какой меня видят мои близкие и родные люди дома,
– отметила певица.
Ирина Билык в проекте "ЖВЛ представляет": смотрите видео онлайн
Ирина Билык и Мурат Налчаджиоглу рассказали о своих отношениях
- Напомним, ранее Ирина Билык отреагировала на слухи о романе с Муратом Налкакиоглу. Певица отметила, что бизнесмен – очень приятный человек в ее жизни, она хотела бы, чтобы их дружба продолжалась.
- Бывший муж Ани Лорак заявил, что их с Билык связывает близкая дружба, и что он любит ее как человека.
- Кстати, между Ириной Билык и Муратом Налчаджиоглу есть деловое сотрудничество. Ранее косметический бренд Farmas, совладельцем которого является бизнесмен, начал совместный проект с артисткой.