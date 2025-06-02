Ірина Білик вразила оновленою версією легендарної пісні "Так просто", яка вийшла 30 років тому

Ірина Білик презентувала оновлену версію своєї легендарної пісні "Так просто". Співачка потішила шанувальників прем'єрою у перший день літа.

Білик завершила всеукраїнський тур, присвячений ювілею, та підготувала ще один сюрприз. Вона випустила свій хіт "Так просто" в новому танцювальному аранжуванні, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал співачки.

Теж цікаво Ірина Білик уперше за довгий час показала двох синів та зізналась, чи закохана

Пісня "Так просто" вийшла 30 років тому, однак досі зберігається у плейлистах прихильників творчості Ірини Білик. Трек несе сенси, які близькі та зрозумілі кожній людині. А тепер під оновлену версію хіта можна й потанцювали.

Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними. Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки пройшло з того часу, як я випустила пісню "Так просто" і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю,

– сказала Ірина Білик.

Ірина Білик – "Так просто": слухайте пісню онлайн

Для довідки! Пісня "Так просто" увійшла до однойменного альбому, який вийшов у 1996 році.

Реакція мережі

"Пісня поза часом, в серденько! Одна з найулюбленіших пісень. Дякую вам!

"Чудово! Звучить свіжо, по новому!"

"Круто вийшло, хочеться танцювати. Іро, ти найкраща".

"Неймовірний вайб. Всі ваші ранні пісні досі в саме сердечко".

"Вітаю, приємно чути цей хіт у такій обробці, можна танцювати від душі!"

"Магія. Наче машина часу переносить у чудові спогади минулого. Подяка! Справді дуже вчасно".

До речі, раніше ми писали матеріал про музичні новинки від українських артистів.