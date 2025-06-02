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Show24 Музика Ірина Білик вразила оновленою версією легендарної пісні "Так просто", яка вийшла 30 років тому
2 червня, 14:07
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Ірина Білик вразила оновленою версією легендарної пісні "Так просто", яка вийшла 30 років тому

Марія Примич
Основні тези
  • Ірина Білик випустила оновлену танцювальну версію пісні "Так просто", яка вийшла 30 років тому.
  • Шанувальники позитивно оцінили нове аранжування хіта в коментарях.

Ірина Білик презентувала оновлену версію своєї легендарної пісні "Так просто". Співачка потішила шанувальників прем'єрою у перший день літа.

Білик завершила всеукраїнський тур, присвячений ювілею, та підготувала ще один сюрприз. Вона випустила свій хіт "Так просто" в новому танцювальному аранжуванні, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал співачки. 

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Пісня "Так просто" вийшла 30 років тому, однак досі зберігається у плейлистах прихильників творчості Ірини Білик. Трек несе сенси, які близькі та зрозумілі кожній людині. А тепер під оновлену версію хіта можна й потанцювали. 

Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними. Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки пройшло з того часу, як я випустила пісню "Так просто" і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю, 
– сказала Ірина Білик. 

Ірина Білик – "Так просто": слухайте пісню онлайн

Для довідки! Пісня "Так просто" увійшла до однойменного альбому, який вийшов у 1996 році. 

Реакція мережі

  • "Пісня поза часом, в серденько! Одна з найулюбленіших пісень. Дякую вам!
  • "Чудово! Звучить свіжо, по новому!"
  • "Круто вийшло, хочеться танцювати. Іро, ти найкраща".
  • "Неймовірний вайб. Всі ваші ранні пісні досі в саме сердечко".
  • "Вітаю, приємно чути цей хіт у такій обробці, можна танцювати від душі!"
  • "Магія. Наче машина часу переносить у чудові спогади минулого. Подяка! Справді дуже вчасно".

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