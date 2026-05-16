Ірина Білик запідозрила фаворитку Євробачення-2026 у плагіаті своєї пісні

Ірина Білик запідозрила, що одна з учасниць Євробачення-2026 могла вкрасти ідею її пісні "Про любов".

Йдеться про представницю Австралії Дельту Гудрем та її трек Eclipse. Про це українська співачка написала у своєму інстаграмі.

Білик зазначила, що початки пісень "Про любов" та Eclipse дуже схожі – і за музикою, і за вокалом. Щоб це показати, вона виклала відео, де порівняла уривки з треків.

"Це плагіат чи ні? Як вважаєте?",

– поцікавилася Білик під публікацією.

Багато користувачів у коментарях погодилися, що між піснями є схожість.

"Плагіат. Ви краща"

"Дуже схоже"

"Дуже схоже на вашу пісню"

"Ого, точно схожа"

Коментарі під публікацією Ірини Білик / Скриншоти з інстаграму

Для контексту! У 2004 році Ірина Білик випустила російськомовну пісню "О любви", яка увійшла до альбому "Любовь. Яд" і стала однією з найвідоміших у її творчості. У 2026 році артистка вирішила оновити композицію та представила її українськомовну версію.

Що відомо про представницю Австралії на Євробаченні-2026?

Дельта Гудрем – одна з найвідоміших австралійських співачок і авторок пісень. Кар'єру Дельта почала дуже рано – у 15 років підписала перший музичний контракт. Світовий успіх їй приніс дебютний альбом Innocent Eyes, який став одним із найбільш продаваних альбомів в історії Австралії.

Окрім музики, Гудрем знімалася в серіалах і фільмах, а також була тренеркою шоу The Voice Australia.

Крім того, вона випустила власну книгу Bridge Over Troubled Dreams, яка стала бестселером, і створила парфуми, що добре продавалися в Австралії.

До речі, букмекери EurivisionWorld прогнозують Дельті Гудрем друге місце на Євробаченні-2026. Вона так високо піднялася в рейтингу якраз після свого виступу у другому півфіналі конкурсу. У гранд-фіналі 16 травня співачка виступить під 8 номером. Перед нею на сцену вийде представниця України.