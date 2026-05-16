Ірина Білик запідозрила фаворитку Євробачення-2026 у плагіаті своєї пісні
- Ірина Білик підозрює, що австралійська учасниця Євробачення-2026 Дельта Гудрем могла запозичити ідею її пісні "Про любов" у своєму треку Eclipse.
- Багато користувачів у коментарях під публікацією Білик погодилися, що пісні мають схожість, і обговорюють можливий плагіат.
Ірина Білик запідозрила, що одна з учасниць Євробачення-2026 могла вкрасти ідею її пісні "Про любов".
Йдеться про представницю Австралії Дельту Гудрем та її трек Eclipse. Про це українська співачка написала у своєму інстаграмі.
Вас також може зацікавити Судять, не розуміючи: Огнєвіч відповіла хейтерам після виступу LELÉKA на Євробаченні
Білик зазначила, що початки пісень "Про любов" та Eclipse дуже схожі – і за музикою, і за вокалом. Щоб це показати, вона виклала відео, де порівняла уривки з треків.
"Це плагіат чи ні? Як вважаєте?",
– поцікавилася Білик під публікацією.
Багато користувачів у коментарях погодилися, що між піснями є схожість.
- "Плагіат. Ви краща"
- "Дуже схоже"
- "Дуже схоже на вашу пісню"
- "Ого, точно схожа"
Коментарі під публікацією Ірини Білик / Скриншоти з інстаграму
Для контексту! У 2004 році Ірина Білик випустила російськомовну пісню "О любви", яка увійшла до альбому "Любовь. Яд" і стала однією з найвідоміших у її творчості. У 2026 році артистка вирішила оновити композицію та представила її українськомовну версію.
Що відомо про представницю Австралії на Євробаченні-2026?
Дельта Гудрем – одна з найвідоміших австралійських співачок і авторок пісень. Кар'єру Дельта почала дуже рано – у 15 років підписала перший музичний контракт. Світовий успіх їй приніс дебютний альбом Innocent Eyes, який став одним із найбільш продаваних альбомів в історії Австралії.
Окрім музики, Гудрем знімалася в серіалах і фільмах, а також була тренеркою шоу The Voice Australia.
Крім того, вона випустила власну книгу Bridge Over Troubled Dreams, яка стала бестселером, і створила парфуми, що добре продавалися в Австралії.
До речі, букмекери EurivisionWorld прогнозують Дельті Гудрем друге місце на Євробаченні-2026. Вона так високо піднялася в рейтингу якраз після свого виступу у другому півфіналі конкурсу. У гранд-фіналі 16 травня співачка виступить під 8 номером. Перед нею на сцену вийде представниця України.