Хочу дві сукні, – зірка серіалу "Школа" неочікувана заговорила про весілля з новим бойфрендом

Українська акторка Ірина Кудашова, яка грала Ніку в популярному серіалі "Школа", розповіла нові деталі про своє особисте життя та стосунки. Вона доволі відкрито ділиться романом у соцмережах: показує спільний час із коханим, його турботу та підтримку.

Проте про самого хлопця Ірини відомо небагато. У шоу "Кейс" на ютуб-каналі Ксенії Щербач акторка трохи більше відкрилася про особисте. Зокрема, заговорила про весілля з коханим.

Так, виявилося, що Ірина Кудашова познайомилася зі своїм хлопцем пів року тому на сайті знайомств Tinder. Обранця акторки звати Борис. Він зараз живе та працює за кордоном, куди переїхав у 18 років. Основні міста його роботи – Лондон і Гонконг. Ірина, окрім України, також мешкає між кількома країнами, як вказано на її сторінці в інстаграмі.

Акторка пояснила, що не показує обличчя коханого в мережі, щоб не зурочити.

Він не медійна людина. Працює в серйозній компанії. Він не проти публічності, але поки все не буде законно – мені страшно,

– сказала вона в інтерв'ю.

Кудашова додала, що це найщасливіші її стосунки. За її словами, з коханим вони з першого дня знайомства знайшли спільну мову.

Борис серйозно налаштований і планує освідчуватись акторці. Пара вже навіть обговорювала їхнє майбутнє весілля, яке вони б хотіли відсвяткувати у 2027 році. Зокрема, Ірина з коханим дивилися на обручки та дівчина приміряла весільні сукні.

Я б хотіла його (весілля, – 24 Канал) зіграти у місці, де є якийсь замок, на березі океану чи моря. Я б не хотіла багато гостей. Але точного місця немає… Я хочу дві сукні: одну максимально таку пишну, як у принцеси, а іншу – "рибку",

– розповіла знаменитість.

Хто така Ірина Кудашова та що про неї відомо?

Майбутня акторка народилася 7 жовтня 1999 року в Чернігові. З дитинства вона цікавилася театром та акторством.

Вищу освіту Кудашова здобула в Київському національному університеті культури й мистецтв на факультеті журналістики й міжнародних відносин.

Сьогодні у її творчому доробку, як відомо з інстаграм-сторінки portfolio_kudashova__iryna, є вже понад 15 ролей у фільмах і телесеріалах. Окрім "Школи", Ірина знімалася в серіалах "Помилки молоді", "Це не випадково", "Мачуха", у фільмі "Смак свободи" та інших.