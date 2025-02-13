Зірка серіалу "Школа" висловилася про зрадницю Лізу Василенко, яка мовчить про війну

Українська акторка Ірина Кудашова висловилася про позицію своєї колеги Лізи Василенко. Дівчата разом знімалися в популярному серіалі "Школа", а остання згодом вирішила будувати кар'єру в Росії.

Кудашова бачила, що на початку повномасштабного вторгнення Василенко виходила в інстаграм-сторіс та намагалася достукатися до росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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За словами Ірини Кудашової, далі вона не слідкувала за Лізою Василенко в соціальних мережах та не бачила, чи колега підтримувала Україну. Акторка додала, що пам'ятає момент, коли модель поїхала до Росії.

З Лізою ми ніколи не були близькими подругами. Ніколи близько не спілкувались, хоча в якийсь момент, коли ми знімалися в "Школі", мені цього хотілося. Мені хотілося бути подружками, але не складались у нас стосунки,

– поділилась Кудашова.

Зірка серіалу "Школа" пригадала, що у той час було популярно переїжджати до Росії та будувати там кар'єру, попри те, що тривала російсько-українська війна. Водночас можливості популяризувати свою творчість були й в Україні. Наприклад, Ірина разом з іншими блогерами відкрила тут тікток-хаус.

Це коли збираються блогери й колаборуються між собою: знімають різний контент. І людям, глядачам цікавіше дивитися за великою компанією. Це було класно: ми всі жили в одному будинку, придумували різний цікавий контент. І це класно, і це мало успіх,

– розповіла акторка.

Тому Ірина Кудашова не розуміє, навіщо було їхати в Росію, якщо можна було розвивати свою кар'єру і в Україні. Однак з Василенко вона про це не говорила, адже між дівчатами не було близького спілкування.

Акторці важко сказати, чи змогла б вона пробачити Лізі Василенко. Дівчина зазначила, що кожна людина має право на помилку, але потрібно зважати на те, як вона буде поводитися далі.

Якщо вона попросила вибачення, то можна пробачити. Якщо далі ти будеш бачити, що ця людина робить все задля того, щоб допомагати Україні, задля того, щоб показати те, що вона дійсно любить Україну, любить українців і підтримує їх. А якщо людина цього не робить, то є питання, наскільки це було щиро, наскільки це було непоказово – просто сказати на камеру, якщо дій далі ніяких не було,

– підкреслила Ірина Кудашова.

Ірина Кудашова про Лізу Василенко: дивіться відео онлайн

Що відомо про позицію Лізи Василенко

Нагадаємо, що Ліза Василенко народилася в Дніпрі та стала популярною завдяки українському серіалу "Школа". Однак згодом вона вирішила переїхати до Росії та будувати кар'єру там.

У 2021 році Василенко дала інтерв'ю, в якому прозвучало кілька скандальних заяв, після яких вона потрапила у базу "Миротворець". Зокрема, модель сказала, що Київ та Москва – "це небо і земля". Українців, які її критикували за переїзд до держави-агресора, назвала "тупими", а війну Росії проти України – "ср*чем".

Після 24 лютого 2022 року Ліза Василенко попросила вибачення в українців та сказала, що її пріоритети змінилися. Модель навіть брала участь у протестах у Москві, коли росіяни виходили на вулиці проти війни. Потім вона переїхала за кордон. Судячи з інформації в інстаграмі, зараз дівчина мешкає в Лондоні.

Попри це, Василенко, схоже, вже забула про війну, адже взагалі про неї не згадує. Крім того, вона деякий час зустрічалася з російським репером Моргенштерном. Тож зараз патріотичні заяви Лізи та її вибачення виглядають не щирими. Малоймовірно, що модель зможе повернути любов українських шанувальників.