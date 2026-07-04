Просто попіл, – Ірина Плехова показала, що залишилося від її квартири після атаки росіян

Унаслідок масованої російської атаки на Київ 2 липня було зруйновано квартиру режисера Олега Чорного та його дружини – культурної менеджерки й директорки кінотеатру "Ліра" Ірини Плехової.

Наступного дня після обстрілу жінці дозволили ненадовго зайти до пошкодженого помешкання. Про побачене вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

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Разом із журналістами Reuters Ірина повернулася до квартири, щоб спробувати знайти бодай щось з особистих речей. Серед небагатьох предметів, які вдалося винести, – частково пошкоджений дерев'яний тризуб, вирізьблений її свекром, та дитячу картину, виконану 2017 року під час польсько-українського пленеру художників і дітей.

Нас впустили під власну відповідальність, бо небезпека обвалів дуже висока. І я вдячна поліції за пильність. Ні, вцілілого немає. Все змінило форму, вп'ялося одне в одне. А від більшості просто попіл. Просто попіл,

– написала Плехова.

За її словами, вогонь і вибухова хвиля знищили сімейний архів, книги, картини та багаторічні творчі напрацювання подружжя.

Ірина Плехова побувала у квартирі, яку знищили росіяни / Скриншоти з фейсбуку

Раніше Ірина також розповідала, що під час атаки вони з чоловіком перебували у столиці. "Олег діставав сусідку з будинку, що палає, я дзвонила під вибухами на всі служби", – згадувала вона.

Нагадаємо, унаслідок тієї ж атаки було зруйновано будинок матері телеведучої та акторки Тали Калатай. Вона також показала у соцмережах наслідки російського обстрілу.