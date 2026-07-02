За її словами, уламок влетів до кімнати її сина, пошкодивши вікно та меблі. Про пережите режисерка розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Мама ведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час російської атаки на Київ

Під час обстрілу Ірина Цілик перебувала на дачі, а її чоловік і син залишилися в Києві. На щастя, у момент вибуху вони були в укритті, яке разом із сусідами облаштували в підвалі будинку.

Осколок (шрапнель?) влетів у кімнату сина, пробивши віконну раму. Зачепив самокат (відбита ручка розфігачила шматок підлоги), шафку, полетів далі, пролетів через усю вітальню, пробив перші дві шибки склопакетів і впав між другою та третьою,

– поділилася режисерка.

Квартира Ірини Цілик постраждала внаслідок обстрілу / Фото з фейсбуку режисерки

На щастя, ніхто з її рідних не постраждав. Ірина зізналася, що після побаченого ще більше переконалася, наскільки важливо під час повітряної тривоги не нехтувати укриттям.

Як добре, що пішли в укриття, як добре… Траєкторія одного осколка може бути цілком незбагненною,

– зазначила вона.

Ірина Цілик також додала, що їхній будинок цієї ночі постраждав від російської атаки вже вшосте. 24 травня вибуховою хвилею у квартирі режисерки вирвало двері, а в оселях сусідів були пошкоджені вікна.

Для довідки! Ірина Цілик здобула міжнародне визнання завдяки документальній стрічці "Земля блакитна, ніби апельсин". Саме ця робота у 2020 році принесла їй нагороду за найкращу режисуру на американському кінофестивалі "Санденс".

Додамо, що через російський обстріл столиці також постраждала квартира співака LAUD.