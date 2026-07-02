Публікацію артист поширив на своїй сторінці в інстаграмі та залишив важливе нагадування для шанувальників.
Важливо Смерть була миттєвою: трагічно загинув народний артист України Микола Янченко
У квартирі LAUD вилетіли вікна, однак ці пошкодження виявилися незначними порівняно з будинком навпроти, який постраждав значно сильніше.
Це був дуже сильний і потужний вибух. Головне що цілі,
– написав співак.
Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в укриття.
Ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривоги можлива всюди,
– підкреслив він.
Крім того, співак висловив співчуття рідним і близьким загиблих та побажала якнайшвидшого одужання всім постраждалим.
Раніше ми писали про те, що мама ведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час російської атаки на Київ.