Сумну звістку повідомив друг музиканта Юрій Мельник. На своїй сторінці у фейсбуці він висловив співчуття рідним артиста та розповів, коли й де відбудеться прощання з ним.

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Микола Янченко помер у селищі Стрижавка неподалік Вінниці. Трагедія сталася вдень у його дворі: в басейні артист отримав смертельний удар струмом.

Повернувшись з низки благодійних концертів на підтримку ЗСУ, зокрема за участю своїх друзів відомих українських артистів Ірини Федишин та гурту "Лісапетний батальйон" він вирішив охолодитися у басейні, в якому його очікувала смерть – електричний струм. Смерть була миттєвою… Бракує слів, плачу,

– написав Юрій Мельник.

Юрій Мельник та Микола Янченко / Фото з фейсбуку

У Миколи Янченка залишилися дружина Наталія, син Олександр, сестра Ніна та велика родина Янченків.

Прощання з народним артистом України Миколою Янченком відбудеться у п'ятницю, 3 липня, у "Реквієм холі" у Вінниці на вул. Янгеля: з 8:30 до 9:00 прощатиметься родина, з 9:00 до 10:30 – усі охочі, а з 10:30 до 11:20 пройде заупокійна служба; о 12:00-12:15 відбудеться прощання біля будинку, де мешкав артист (вул. Григорія Нарбута, колишня Грибоєдова), після чого процесія вирушить до селища Тиврів, де з 13:30 до 14:00 пройде мітинг-реквієм на центральній площі, а поховають Миколу Янченка о 15:00 на Сабарівському кладовищі у Вінниці.

Що відомо про Миколу Янченка?

Співак залишив по собі понад 100 пісень. Найбільшу популярність йому принесли композиції "Наливай, кума", "Дай Бог", "Перелаз", "Лише у нас на Україні", "Карасик" та "Ой чого ж ви, мамо, посивіли рано".

Також важливою справою життя Янченка став етнопісенний фестиваль «Мамина піч», який артист заснував сам. Щороку він об'єднував у селі Канава виконавців, творчі колективи та численних шанувальників української народної пісні.

За вагомий внесок у розвиток української культури Микола Олександрович отримав почесні державні звання. У 2007 році він став заслуженим артистом України, а у 2016 році – народним артистом України.