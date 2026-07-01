Співак в коментарі "Наодинці з Гламуром" розповів, що головним мотивом для зміни ваги стало відчуття дискомфорту та важкості, які заважали як у повсякденному житті, так і під час виступів на сцені.

До слова Зірці "Зважених та щасливих" Магді Димид видалили орган після схуднення на 65 кг

Тож щоб досягти бажаного результату безпечно, артист звернувся за допомогою до професіоналів.

Це особисте бажання, бо було важко для сцени та життя. Тому я порадився з лікарями, сім’єю й вирішили трохи скинути, стати гарним,

– пояснив артист.

Іво Бобул / колаж 24 Каналу

Завдяки підтримці рідних та фахівців Іво Бобулу вдалося скинути понад 15 кілограмів. Попри такий помітний результат, точну цифру, яку зараз показують ваги, співак вирішив залишити в секреті.

Нагадаємо, що Цибульська вразила схудненням майже на 15 кілограмів і вийшла на сцену в сміливій прозорій сукні.