Певец в интервью"Наедине с Гламуром" рассказал, что главным мотивом для похудения стало ощущение дискомфорта и тяжести, которые мешали как в повседневной жизни, так и во время выступлений на сцене.
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Поэтому, чтобы безопасно достичь желаемого результата, артист обратился за помощью к профессионалам.
Это личное желание, потому что было тяжело и на сцене, и в жизни. Поэтому я посоветовался с врачами, семьей и решил немного сбросить вес, стать красивым,
– пояснил артист.
Иво Бобул / коллаж 24 Канала
Благодаря поддержке родных и специалистов Иво Бобулу удалось сбросить более 15 килограммов. Несмотря на такой заметный результат, точную цифру, которую сейчас показывают весы, певец решил оставить в секрете.
Напомним, что Цибульская поразила всех похудением почти на 15 килограммов и вышла на сцену в смелом прозрачном платье.