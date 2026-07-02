Артист опубликовал этот пост на своей странице в инстаграме и оставил важное напоминание для поклонников.

Важно Смерть наступила мгновенно: трагически погиб народный артист Украины Николай Янченко

В квартире LAUD вылетели окна, однако эти повреждения оказались незначительными по сравнению с домом напротив, который пострадал гораздо сильнее.

Это был очень сильный и мощный взрыв. Главное, что все целы,

– написал певец.

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно спускаться в укрытие.

Никогда не знаешь, куда может прилететь. Опасность во время тревоги возможна повсюду,

– подчеркнул он.

Кроме того, певец выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее мы писали о том, что мама ведущей Талы Калатай оказалась под завалами во время российской атаки на Киев.