Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Facebook. По словам Тали, маму спасли соседи, которые помогли ей выбраться из-под обломков.

Не пропустите Смерть наступила мгновенно: трагически погиб народный артист Украины Николай Янченко

К счастью, женщина не пострадала. Во время атаки она спряталась в погребе, и именно это спасло ей жизнь. Однако ее дом почти полностью разрушен и теперь непригоден для проживания. Также серьезные повреждения получили дома соседей.

Мы приходим в себя… Видео и фото не выкладываю. Не могу. Физически. Это, реально, ужас. Дом мамы непригоден для жизни. Я думаю, это ее второй день рождения. Иначе я не могу это описать,

– написала Тала Калатай.

И добавила, что удалось спасти мамину собаку.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 2 июля?

Оккупанты запустили по столице ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Взрывы прогремели сразу в нескольких районах столицы. Повреждены жилые дома, вспыхнули пожары, в частности в отеле и на крышах многоэтажек. Разрушена многоэтажка в Дарницком районе.

Уже известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 13 человек, еще 86 получили ранения. Также есть люди, которые числятся пропавшими без вести.