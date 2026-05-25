О последствиях обстрела супруги писателей сообщила в своих социальных сетях, пишет 24 Канал.

Артем Захарченко рассказал, что вчера должен был ехать на конференцию в Нью-Йорк и уже приготовил все необходимые документы, а вместо этого занимался бюрократическими вопросами, связанными с повреждением имущества.

Писатель показал фото квартиры после обстрела, а также открыл банку на ее восстановление.

В наш дом прилетело. Квартира полностью разбита. Я успела лечь на пол. Окна вывернуло. Сверху над нами горит. Входную дверь заклинило, но мы смогли выбраться на улицу. Что дальше делать – не ясно. Шок,

– написала Елена Захарченко на своей странице в фейсбуке.

Писательница призналась, что очень любила эту квартиру. Вечером накануне обстрела семья играла в настольную игру и убирала дома, а уже через несколько часов в дом прилетела ракета.

И все – ничего нет: ни квартиры, ни книг, ни той посуды, что мы мыли, ни игры, в которую играли. Мне негде жить, мой дом разламывают, падают бетонные перекрытия, чтобы "он не падал людям на голову". И я до сих пор не могу поверить, что больше не усядусь на диван, не увижу картинок и старинных часов, не буду кричать чего-то детям в их комнату. Жизнь сгорела, рассыпалась,

– отметила Елена.

Захарченко рассказала, что ракета снесла верхние этажи и произошел пожар. Женщина вспомнила, что удар по дому был сильным, поэтому семья выбежала на улицу в том, в чем спала.

Сегодня утром писательница делилась, что их до сих пор не впустили в дом, и что там завален вход.

Я знаю, что квартира дополнительно ко всему полностью залита водой, пожар был сильный и вода текла по стенам, по трубам, по лампам и капала с люстр. Конечно, там нет ни воды, ни света, ни газа и верхние этажи разбирают. В ванную осыпалась плитка со стен, завалив ее, балкон разбило кирпичами с верхних этажей, она летела и в комнату. На мои цветы за окном тоже нападало кирпичей, я это видела снаружи,

– добавила она.

Сейчас семья занимается оформлением документов, чтобы получить компенсацию за поврежденную квартиру. Им предложили пожить в общежитии в Пуще-Водице.

Прогнозы по дому невеселые – говорят, что, возможно, отремонтируют другие подъезды, а наш вряд ли – именно в наш влетела ракета. Но, когда отремонтируют, то неизвестно, такие дома порой стоят по несколько лет, потому что их теперь очень много,

– отметила Захарченко.

Чью еще квартиру повредили россияне?

Ранее Ольга Фреймут рассказала, что в результате обстрела 24 мая пострадала ее квартира. Там выбило окна, а осколки стекла рассыпались по полу. Телеведущая призналась, что ночь была страшной.

Фреймут приехала из Великобритании в Киев всего за несколько часов до массированного обстрела. Во время атаки она вместе с детьми пряталась в автомобиле в паркинге.