Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. За словами Тали, маму врятували сусіди, які допомогли їй вибратися з-під уламків.

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На щастя, жінка не постраждала. Під час атаки вона сховалася у погребі, і саме це врятувало їй життя. Однак її будинок майже повністю зруйнований і тепер непридатний для проживання. Також серйозних пошкоджень зазнали будинки сусідів.

Ми оговтуємось… Відео і фото не викладаю. Не можу. Фізично. Це, реально, жах. Будинок мами для життя непридатний. Я думаю, це її другий день народження. Інакше я не можу це описати,

– написала Тала Калатай.

І додала, що неушкодженою вдалося дістати мамину собаку.

Що відомо про обстріл Києва в ніч на 2 липня?

Окупанти запустили по столиці ударні дрони, балістичні та крилаті ракети.

Вибухи пролунали одразу в кількох районах столиці. Пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі, зокрема в готелі та на дахах багатоповерхівок. Зруйновано багатоповерхівку у Дарницькому районі.

Вже відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 13 людей, ще 86 отримали поранення. Також є люди, які вважаються зниклими безвісти.