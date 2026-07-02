По ее словам, осколок влетел в комнату ее сына, повредив окно и мебель. О пережитом режиссер рассказала на своей странице в Facebook.

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Во время обстрела Ирина Цилик находилась на даче, а ее муж и сын остались в Киеве. К счастью, в момент взрыва они были в укрытии, которое вместе с соседями обустроили в подвале дома.

Осколок (шрапнель?) влетел в комнату сына, пробив оконную раму. Зацепил самокат (оторванная ручка разбила кусок пола), шкафчик, полетел дальше, пролетел через всю гостиную, пробил первые две стеклянные панели стеклопакетов и упал между второй и третьей,

– поделилась режиссер.

Квартира Ирины Цилик пострадала в результате обстрела / Фото из фейсбука режиссера

К счастью, никто из ее родных не пострадал. Ирина призналась, что после увиденного еще больше убедилась, насколько важно во время воздушной тревоги не пренебрегать укрытием.

Как хорошо, что пошли в укрытие, как хорошо… Траектория одного осколка может быть совершенно непредсказуемой,

– отметила она.

Ирина Цилик также добавила, что их дом этой ночью пострадал от российской атаки уже в шестой раз. 24 мая взрывной волной в квартире режиссера вырвало дверь, а в домах соседей были повреждены окна.

Добавим, что из-за российского обстрела столицы также пострадала квартира певца LAUD.