На следующий день после обстрела женщине разрешили ненадолго зайти в поврежденную квартиру. О том, что она там увидела, она рассказала на своей странице в Facebook.

По теме Осколок влетел в комнату сына, – известная режиссерша показала последствия атаки на Киев

Вместе с журналистами Reuters Ирина вернулась в квартиру, чтобы попытаться найти хоть что-нибудь из личных вещей. Среди немногих предметов, которые удалось вынести, – частично поврежденный деревянный трезубец, вырезанный ее свекром, и детская картина, написанная в 2017 году во время польско-украинского пленэра художников и детей.

Нас впустили под собственную ответственность, потому что опасность обвалов очень высока. И я благодарна полиции за бдительность. Нет, уцелевшего нет. Все изменило форму, впилось одно в другое. А от большинства остался просто пепел. Просто пепел,

– написала Плехова.

По ее словам, огонь и взрывная волна уничтожили семейный архив, книги, картины и многолетние творческие наработки супругов.

Ирина Плехова побывала в квартире, которую уничтожили россияне / Скриншоты из фейсбука

Ранее Ирина также рассказывала, что во время атаки они с мужем находились в столице. "Олег вытаскивал соседку из горящего дома, я звонила под взрывами во все службы", – вспоминала она.

Напомним, в результате той же атаки был разрушен дом матери телеведущей и актрисы Талы Калатай. Она также показала в соцсетях последствия российского обстрела.