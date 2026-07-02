Через ракетний удар їхня квартира повністю вигоріла. Про це Ірина повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Був дуже потужний вибух: квартира співака LAUD постраждала через російський обстріл столиці

Подружжя залишилося без житла, а також втратило особисті речі, сімейні архіви, книги, картини та багаторічні творчі напрацювання.

Я не знаю, як можна описати свій стан. Це вже не переляк, не розгубленість. Ми нічого не можемо зробити. Олег діставав сусідку з будинку, що палає, я дзвонила під вибухами на всі служби,

– поділилася Ірина.

Ірина Плехова показала зруйнований будинок / Фото з її фейсбуку

Також вона опублікувала фотографії знищеного житла. На кадрах видно обгорілі стіни, зруйновану стелю та майно, яке повністю знищив вогонь.

Не вціліли жодні архіви, жодні картини, жодні ікони, жодна книжка, жодні диски... Нічого,

– зазначила Плехова.

Ірина Плехова показала фото знищеної квартири / Фото з її фейсбуку

Додамо, що також внаслідок обстрілу 2 липня постраждала квартира режисерки та письменниці Ірини Цілик.