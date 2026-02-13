Укр Рус
13 лютого, 19:37
Це позбавляє сварок, – Ірина Сопонару відверто розповіла про побут з чоловіком-британцем

Марія Касій
Основні тези
  • Ірина Сопонару поділилася порадами для підтримки стосунків, такими як регулярні побачення та розподіл домашніх обов'язків, що допомагає уникати сварок.
  • Акторка зазначила, що організацією побачень у їхній парі займаються обоє, і вони часто подорожують разом.

Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару у травні 2024 вийшла заміж за коханого-британця. Вони є інтернаціональним подружжям, тож іноді у повсякденному житті буває непросто знайти спільну мову.

Ірина Сопонару дала поради щодо стосунків з власного досвіду. Про це вона розповіла 24 Каналу за лаштунками проєкту "єПитання на Новому" з Лесею Нікітюк, випуск якого вийде вже навесні – 6 березня.

Ірина Сопонару розповіла, що зберегти почуття допомагають побачення: виходити у світ удвох, проводити час разом. Нещодавно пара відвідувала гончарну майстерню й виготовляла там вироби. Цією ідеєю можуть скористатися й інші закохані. 

Я вважаю, що побачення – це дуже важливо. І особливо в шлюбі про них не варто забувати, бо побут з'їдає романтику. До речі, про побут! Також раджу ділити домашні обов'язки. Це позбавляє дріб'язкових сварок і непорозумінь. У мене сміття, наприклад, завжди виносить чоловік, 
– поділилась Ірина Сопонару. 


Ірина Сопонару / Фото Нового каналу

Акторка додала, що організація побачень у парі лежить не тільки на чоловікові. Часто й вона займається тим, що влаштовує різні інтерактиви. 

"Не лише чоловік влаштовує побачення, я також. Класно, коли ми їдемо кудись у SPA за місто. Ще нам дуже подобається Львів! А от у Карпатах, саме на відпочинку, я ще не була жодного разу. Взагалі дуже люблю море, тому для мене це найкраща подорож", – поділилась Ірина Сопонару. 

Цікаво, що днями Ірина Сопонару з чоловіком підкорили Столову гору у ПАР. Фото з неймовірними краєвидами акторка публікувала на своїй сторінці в інстаграмі

Що відомо про шлюб Ірини Сопонару? 

  • Британець Ріс мешкав у Києві ще до того, як познайомився з Іриною. Як розповідала гумористка, він дуже полюбив Україну й тутешню кухню та вирішив переїхати.
  • Історія кохання пари почалась із зустрічі в одному з нічних закладів столиці. Про їхні стосунки стало відомо публіці на початку повномасштабної війни.
  • У травні 2023 року Ріс та Ірина вирішили заручитися. Цікаво, що чоловік освідчився у коханні у свій день народження. Улітку 2024 пара відгуляла весілля. Вони розписалися у Чернівцях, у вузькому колі найближчих людей.