Євробачення під загрозою: вперше в історії країна "Великої п'ятірки" хоче вийти з конкурсу
- Іспанія погрожує бойкотувати Євробачення-2026, якщо Ізраїль буде допущено до участі, та має підтримку Словенії, Ісландії та Бельгії.
- Німеччина та Італія висловили підтримку Ізраїлю і можуть вийти з конкурсу, якщо його дискваліфікують без чітких юридичних підстав, що загрожує фінансовій стабільності Євробачення.
У травні 2026 року у столиці Австрії має пройти ювілейний 70-й співочий конкурс Євробачення. Та шоу наразі знаходиться під загрозою проведення, адже одна з країн "Великої п'ятірки" погрожує наміром вийти з категорії учасників.
На таку заяву вплинула участь у Євробаченні Ізраїлю. Через це Іспанія вирішила бойкотувати конкурс, пише Show24 з посиланням на NBS news.
Якщо Ізраїль допустять до участі у співочому конкурсі, то Іспанія відмовиться від участі. Зокрема, про це повідомив міністр культури Ернест Уртасун.
Ми не можемо нормалізувати участь Ізраїлю у міжнародних подіях так, ніби нічого не відбувається,
– заявив чиновник.
Раніше прем'єр країни закликав застосувати до Ізраїлю ті ж самі заходи, що були використані до Росії після вторгнення в Україну.
Важливо й те, що Іспанія має союзників у цьому питанні. До прикладу, бойкотувати конкурс також погодились Словенія, Ісландія та Бельгія.
Україна ж ніколи не виступала проти участі Ізраїлю у Євробаченні. Наразі наша сторона утримується від коментарів.
Які країни підтримують участь Ізраїлю у конкурсі?
Німеччина та Італія не солідарні з вище зазначеними країнами. Представники заявили, що вони залишать конкурс, якщо Ізраїль відсторонять без чітких юридичних підстав на це. Варто додати, що ці країни вкладають найбільші суми у проведення конкурсу. Якщо станеться так, що вони відмовляться від участі, то Євробачення точно опиниться під фінансовою загрозою.
Також ЗМІ пишуть, що Швейцарія, Кіпр, Австрія, Греція та Азербайджан також висловлять свою підтримку Ізраїлю.
У листопаді Європейська мовна спілка (EBU) ухвалюватиме рішення щодо участі Ізраїлю у конкурсі. Іншим країнам дали час до грудня, щоб ті визначились, чи залишаються вони у складі учасників. Цікаво, що цього року це можна зробити з уникненням штрафних санкцій.
Які ще країни висловили свої умови та що пропонують Ізраїлю?
- Ірландія вважає неприпустимою участь Ізраїлю, зважаючи на жахливі втрати у Газі.
- Словенія також може відмовитися від участі у Євробаченні, якщо не відсторонять Ізраїль.
- За дискваліфікацію Ізраїлю виступили представник Хорватії на Євробаченні-2025 Марко Бошняк і австрійський співак JJ, який переміг торік.
- Наразі організатори Євробачення запропонували Ізраїлю не брати участь у конкурсі 2026 або виступити під нейтральним прапором. Вони хочуть це зробити для того, щоб уникнути бойкоту інших країн.