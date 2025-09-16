У травні 2026 року у столиці Австрії має пройти ювілейний 70-й співочий конкурс Євробачення. Та шоу наразі знаходиться під загрозою проведення, адже одна з країн "Великої п'ятірки" погрожує наміром вийти з категорії учасників.

На таку заяву вплинула участь у Євробаченні Ізраїлю. Через це Іспанія вирішила бойкотувати конкурс, пише Show24 з посиланням на NBS news.

До теми Дантес і Badstreet Boys готуються до Євробачення – чому Тіна Кароль торік сказала "ні"

Якщо Ізраїль допустять до участі у співочому конкурсі, то Іспанія відмовиться від участі. Зокрема, про це повідомив міністр культури Ернест Уртасун.

Ми не можемо нормалізувати участь Ізраїлю у міжнародних подіях так, ніби нічого не відбувається,

– заявив чиновник.

Раніше прем'єр країни закликав застосувати до Ізраїлю ті ж самі заходи, що були використані до Росії після вторгнення в Україну.

Важливо й те, що Іспанія має союзників у цьому питанні. До прикладу, бойкотувати конкурс також погодились Словенія, Ісландія та Бельгія.

Україна ж ніколи не виступала проти участі Ізраїлю у Євробаченні. Наразі наша сторона утримується від коментарів.

Які країни підтримують участь Ізраїлю у конкурсі?

Німеччина та Італія не солідарні з вище зазначеними країнами. Представники заявили, що вони залишать конкурс, якщо Ізраїль відсторонять без чітких юридичних підстав на це. Варто додати, що ці країни вкладають найбільші суми у проведення конкурсу. Якщо станеться так, що вони відмовляться від участі, то Євробачення точно опиниться під фінансовою загрозою.

Також ЗМІ пишуть, що Швейцарія, Кіпр, Австрія, Греція та Азербайджан також висловлять свою підтримку Ізраїлю.

У листопаді Європейська мовна спілка (EBU) ухвалюватиме рішення щодо участі Ізраїлю у конкурсі. Іншим країнам дали час до грудня, щоб ті визначились, чи залишаються вони у складі учасників. Цікаво, що цього року це можна зробити з уникненням штрафних санкцій.

Які ще країни висловили свої умови та що пропонують Ізраїлю?