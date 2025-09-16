Артист вважає, що у їхньому колективі є чудові автори, а голос Володимира Дантеса допоможе їм гідно представити Україну на міжнародному співочому конкурсі, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю Василя Байдака.
Гуморист розповів у програмі "Розмова", що минулого року вони вже намагались взяти участь у конкурсі, однак отримали відмову від тогорічної музичної продюсерки Тіни Кароль.
Я не розумію, чому ні? У нас є музиканти, які пишуть музику, автори пісень, виконавці, які круто співають. У нас є своя ніша, бо немає бойз-бенду в українському шоубізнесі. Чому ми не можемо це спробувати?,
– заявив Байдак.
Гуморист розуміє, що гурт можуть не взяти у вітчизняний конкурс, адже їхній формат дещо не відповідає загальним вимогам.
Чому Тіна Кароль відмовила Badstreet Boys в участі у Нацвідборі?
Минулого року колектив спеціально написав пісню для Євробачення-2025. Однак виникла проблема – хлопцям забракло часу, щоб завершити її якісно. Терміни "підтискали", тому Юрій Карагодін, у якого далеко не найкращі вокальні дані, записав пісню і відправив на презентацію.
Коли Тіна Кароль почула трек, то вона сказала колективу тверде "ні".
Що відомо про гурт Badstreet Boys?
- Бойз-бенд заснували у 2023 році Василь Байдак, Олег Свищ, Антон Тимошенко, Слава Кедр і Володимир Дантес. Найчастіше чоловіки переспівують популярні пісні, знімають смішні ролики, а також співпрацюють з іншими відомими людьми.
- Крім творчості, артисти також активно займаються благодійністю, збираючи гроші на потреби ЗСУ, закупівлю дронів й іншу допомогу захисникам.
- Одного разу коміки переспівали трек Sorry Seems to Be the Hardest Word, щоб зібрати 7 мільйонів гривень. Головною зіркою проєкту став Віктор Ющенко.