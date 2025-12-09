Історія кохання Павла та Марини Зібрових – однієї з найміцніших пар українського шоубізнесу

Павло та Марина Зіброви разом уже понад 30 років. За всі роки пара пройшла чимало випробувань, а їхнє кохання ставало все палкішим.

Попри те, що в обох були серйозні попередні стосунки, які завершились розлученнями, свій союз їм вдається берегти вже понад три десятки років. 24 Канал розповість, що відомо про історію кохання цієї пари.

Історія кохання Павла та Марини Зібрових – як це було?

Першою дружиною артиста була Тетяна Самофалова. У цьому союзі народився син Сергій, однак згодом жінка пішла від чоловіка.

Зібров казав, що намагався врятувати цей шлюб, однак нічого не вийшло. Пара розійшлась, коли їхньому сину було всього 2 роки.

Для довідки! Син Зіброва живе у Канаді, а його робота пов'язана з комп'ютером. Сергій виховує двох дітей, від так, співак вже має статус дідуся.

Як відомо, у долі були свої плани, щоб звести виконавця з Мариною. З нею він познайомився на одному з заходів у 90-х роках. Красива білявка одразу сподобалась Павлу, тому він вирішив у будь-який спосіб підкорити серце жінки.

Павло та Марина Зіброви / Фото з інстаграму співака

Зазначимо, що від попередніх стосунків у Марини є син Олександр.

Пара зустрічалась два роки, однак жінка хотіла логічного продовження цієї історії кохання, про що і сказала Павлу. Артист зробив жінці пропозицію руки та серця, а розпис відбувся 25 серпня, у день народження Марини.

Пізніше у подружжя народилась спільна донька Діана.

Павло та Марина Зіброви з донькою / Фото з інстаграму співака

В одному з інтерв'ю артист розповідав, що його можна назвати "підкаблучником", бо дружина і донька усім заправляють. Та він цього не соромиться, бо вважає, що "його завдання – створити найкращі умови для них, а тоді й він купатиметься, як вареник у маслі".

У 2024 році подружжя відзначало 30-ту річницю спільного сімейного життя, а також ювілей Марини. Співак підготував для коханої особливий музичний подарунок.

Павло Зібров – "Коханій дружині": дивіться відео онлайн

Павло Зібров переконує, що війна не вплинула на їхні стосунки.

Авжеж, коли ти бачиш втрати кожного дня, то ще більше цінуєш те що маєш. Сім'я у мене завжди на першому місці,

– підкреслив співак.

Сьогодні подружжя продовжує транслювати своє кохання, бо переконане, що з роками воно не згасає, а продовжує зростати.

