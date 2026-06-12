Українські політики-однолюби, які знайшли другу половинку на все життя

Не буде новиною, що не тільки серед знаменитостей часто стаються розлучення. У цей список входять і політики.

Та розчаровуватись у почутті кохання не варто, адже існують ті, кого називають однолюбами. Вони закохались раз і на все життя. Сьогодні 24 Канал розповість декілька таких романтичних історій.

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Володимир та Олена Зеленські

Президентське подружжя познайомились ще у школі, однак стосунки зав'язались лише в університетські роки. Колись Володимир Зеленський розповідав, що закохався в Олену з першого погляду, але на той момент вона була в стосунках з іншим.

Від так, пара будувала не тільки сім'ю, а й разом працювала у гумористичній площині. Майбутня перша леді писала жарти, а Володимир харизматично веселив ними публіку зі сцени.

До весілля вони не жили разом, а зустрічались аж 8 років. Чоловік не спішив з одруженням, адже боявся відповідальності. Зрештою, весілля відбулось у 2003 році.

Весілля Володимира та Олени Зеленських / Фото з відкритих джерел

Через рік у подружжя народилась донька Олександра, яка сьогодні вже здобуває вищу освіту, а 2013 році – син Кирило.

Сьогодні їхня сім'я проходить випробування війною, так само, як і інші мільйони українців. Та Олена Зеленська переконана, що вони зможуть вистояти.

Валерій та Олена Залужні

Колишній головнокомандувач перебуває у шлюбі понад 20 років. Колись Валерій Залужний розповідав, що до 2014 році вони з дружиною часто мандрували. Та коли Росія розв'язала війну на Донбасі та окупувала Крим, то часу на родину дуже бракувало.

Валерій Залужний з дружиною / Фото з соцмереж

Подружжя виховує двох доньок – Аріну та Христину. У мережі є чутки, що Христина – донька Залужного від попередніх стосунків, а от Аріна – падчериця "залізного генерала". Та офіційних підтверджень такій інформації немає.

Відомо, що Христина зараз працює у медичній сфері і не веде публічний спосіб життя.

Валерій Залужний з донькою Христиною / Фото з інстаграму Залужного

Аріна ж пішла військовим шляхом. Інформації про її діяльність у мережі немає.

Михайло та Анастасія Федорови

Цього року Михайло Федоров очолив Міністерство оборони. А що стосується особистого життя, то політик зі своєю дружиною навчались в одному університеті у Запоріжжі. Вони навіть жили в одному гуртожитку. Цікаво, що доленосне знайомство сталось уже після завершення навчання.

Усе почалось з дружби, а закінчилось весіллям. У 2015 році Михайло та Анастасія одружились.

Михайло Федоров з дружиною / Фото з інстаграму Анастасії Федорової

У 2017 році у пари народилась донька Марія. Сьогодні дівчинка вже школярка.

Михайло Федоров з донькою / Фото з інстаграму Михайла Федорова

Сьогодні дружина підтримує чоловіка. Михайло старається підтримувати романтику у стосунках і часто дарує коханій квіти та організовує побачення.