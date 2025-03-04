У центрі Москви закликав вбивати українців: пропагандист Іван Охлобистін отримав підозру від СБУ
- Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському актору Івану Охлобистіну за підтримку війни проти України та підривну діяльність.
- Актора звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді війни та виправдовуванні агресії Росії.
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту та актору Івану Охлобистіну. Він публічно підтримує війну Росії проти України та здійснював підривну діяльність на користь країни-агресора.
Звинувачення проти нього підпадають під три статті Кримінального кодексу України. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал СБУ.
Цікаво Чим сьогодні займається "Лісапетний батальйон" після нещодавньої смерті однієї з учасниць
Росіянина Івана Охлобистіна звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни та виправдовуванні, визнанні правомірною й запереченні збройної агресії Росії проти України та героїзації її учасників.
За які дії СБУ заочно повідомила про підозру Охлобистіну
Річ у тім, що російський актор у 2022 році брав активну участь у концерті-мітингу, що відбувся на Красній площі в Москві, присвячений анексії тимчасово окупованих територій України. Зі сцени Охлобистін закликав до продовження військової агресії Росії, підтримував вбивства українців і приєднання нових регіонів. У його виступі лунав заклик до розширення впливу Кремля на всю територію України.
До того ж Кремль неодноразово нагороджував актора-пропагандиста різними відзнаками, визнаючи його ідейним пропагандистом за публічну підтримку рашизму.
У заяві СБУ повідомила, що Іван Охлобистін наразі переховується на території країни-агресора. Слідчі активно вживають заходів для притягнення одіозного діяча до відповідальності за його пропагандистську діяльність.
СБУ заочно повідомила про підозру Івану Охлобистіну / Фото СБУ
Зауважимо, також днями підозру від СБУ отримав співак і пропагандист Григорій Лепс, який обіцяв мільйони за знищену техніку ЗСУ.