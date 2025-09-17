Цими днями у драмтеатрі Івано-Франківська тривала популярна вистава "Гуцулка Ксеня". Під час того, як актори виступали, по залу почали ходити люди, що спричинило курйозну ситуацію.

Ольга Комановська – народна артистка України, вирішила перервати сцену зі своїм партнером і зробила зауваження непосидючим глядачам, пише Show24 з посиланням на відео BBC News Україна.

У мережі опублікували відео з курйозним моментом. Не виходячи з образу, Ольга сказала: "щось так довго ви ходите". Зал одразу розсміявся та почав аплодувати. Партнер акторки також не стримав свого сміху, та й за декілька секунд сама Комановська не стримала емоцій та розсміялась, що надало ситуації ще більшої комічності.

Акторка зробила зауваження глядачам під час вистави: дивіться відео онлайн

У коментарі виданню акторка потім пояснила, чому наважилась на такий крок.

Тут я практично була в розпалі з партнером, а вони почали ходити й мого персонажа, а відповідно і мене, це обурило. Я, так би мовити, через персонажа, який сам по собі доволі смішний ("пафосна актриса погорілого театру") зробила зауваження в зал. Моя Зюзя не витримала лихої долі,

– розповіла Ольга.

У коментарях під роликом думки розділились. Одні вважають, що акторка вчинила правильно, а інші запевняють, що це дуже непрофесійний підхід.

"Вийти з образу під час вистави пробившись на ржачку? Втративши всю внутрішню біоенергетику твого персонажа, чиє життя ти проживаєш на сцені, і не змогти імпровізувати так, щоб не подати вигляду? Як на мене, не професійно і несерйозно".

"Дуже багато людей пишуть хейт про те, що акторка вийшла з образу, мабуть, саме ці люди не ходили на вистави цього франківського театру. Бо, скажу чесно, попри неймовірні вистави та сюжет, люблю бачити такі імпровізації, які притаманні здебільшого саме цьому театру. Це класна комунікація зі залом і загалом гарно спостерігати, як вони це в сюжет вистави вписують".

"Ну вона права на всі 100%, нічого запізнюватися. А взагалі, мені подобається, коли у виставах актори співдіють з гостями із залу".

"То ходіння після початку вистави дуже заважає і відриває від ролі артистів! А пані Оля неперевершена".

"Я завжди в захваті від імпровізації й живого комунікування з глядачами акторів Івано-Франківського театру".

