Во время спектакля актриса Ивано-Франковского драмтеатра сделала замечание зрителям: смешное видео
- Во время спектакля "Гуцулка Ксеня" актриса Ольга Комановская сделала замечание зрителям, что вызвало смех и аплодисменты в зале.
- Реакции на инцидент разделились: некоторые считают такое поведение непрофессиональным, тогда как другие видят в этом хорошую коммуникацию с публикой.
На днях в драмтеатре Ивано-Франковска продолжался популярный спектакль "Гуцулка Ксеня". Во время того, как актеры выступали, по залу начали ходить люди, что вызвало курьезную ситуацию.
Ольга Комановская – народная артистка Украины, решила прервать сцену со своим партнером и сделала замечание непоседливым зрителям, пишет Show24 со ссылкой на видео BBC News Украина.
В сети опубликовали видео с курьезным моментом. Не выходя из образа, Ольга сказала: "что-то так долго вы ходите". Зал сразу рассмеялся и начал аплодировать. Партнер актрисы также не сдержал своего смеха, и через несколько секунд сама Комановская не сдержала эмоций и рассмеялась, что придало ситуации еще большей комичности.
Актриса сделала замечание зрителям во время спектакля: смотрите видео онлайн
В комментарии изданию актриса потом объяснила, почему решилась на такой шаг.
Здесь я практически была в разгаре с партнером, а они начали ходить и моего персонажа, а соответственно и меня, это возмутило. Я, так сказать, через персонажа, который сам по себе довольно смешной ("пафосная актриса погорелого театра") сделала замечание в зал. Моя Зюзя не выдержала злой судьбы,
– рассказала Ольга.
В комментариях под роликом мнения разделились. Одни считают, что актриса поступила правильно, а другие уверяют, что это очень непрофессиональный подход.
- "Выйти из образа во время спектакля пробившись на ржачку? Потеряв всю внутреннюю биоэнергетику твоего персонажа, чью жизнь ты проживаешь на сцене, и не смочь импровизировать так, чтобы не подать вида? Как по мне, не профессионально и несерьезно".
- "Очень много людей пишут хейт о том, что актриса вышла из образа, видимо, именно эти люди не ходили на спектакли этого франковского театра. Потому что, скажу честно, несмотря на невероятные спектакли и сюжет, люблю видеть такие импровизации, которые присущи в основном именно этому театру. Это классная коммуникация с залом и вообще хорошо наблюдать, как они это в сюжет спектакля вписывают".
- "Ну она права на все 100%, ничего опаздывать. А вообще, мне нравится, когда в спектаклях актеры сотрудничают с гостями из зала".
- "То хождение после начала спектакля очень мешает и отрывает от роли артистов! А госпожа Оля непревзойденная".
- "Я всегда в восторге от импровизации и живого общения со зрителями актеров Ивано-Франковского театра".
