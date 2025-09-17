Ольга Комановская – народная артистка Украины, решила прервать сцену со своим партнером и сделала замечание непоседливым зрителям, пишет Show24 со ссылкой на видео BBC News Украина.

В сети опубликовали видео с курьезным моментом. Не выходя из образа, Ольга сказала: "что-то так долго вы ходите". Зал сразу рассмеялся и начал аплодировать. Партнер актрисы также не сдержал своего смеха, и через несколько секунд сама Комановская не сдержала эмоций и рассмеялась, что придало ситуации еще большей комичности.

Актриса сделала замечание зрителям во время спектакля: смотрите видео онлайн

В комментарии изданию актриса потом объяснила, почему решилась на такой шаг.

Здесь я практически была в разгаре с партнером, а они начали ходить и моего персонажа, а соответственно и меня, это возмутило. Я, так сказать, через персонажа, который сам по себе довольно смешной ("пафосная актриса погорелого театра") сделала замечание в зал. Моя Зюзя не выдержала злой судьбы,

– рассказала Ольга.

В комментариях под роликом мнения разделились. Одни считают, что актриса поступила правильно, а другие уверяют, что это очень непрофессиональный подход.

"Выйти из образа во время спектакля пробившись на ржачку? Потеряв всю внутреннюю биоэнергетику твоего персонажа, чью жизнь ты проживаешь на сцене, и не смочь импровизировать так, чтобы не подать вида? Как по мне, не профессионально и несерьезно".

"Очень много людей пишут хейт о том, что актриса вышла из образа, видимо, именно эти люди не ходили на спектакли этого франковского театра. Потому что, скажу честно, несмотря на невероятные спектакли и сюжет, люблю видеть такие импровизации, которые присущи в основном именно этому театру. Это классная коммуникация с залом и вообще хорошо наблюдать, как они это в сюжет спектакля вписывают".

"Ну она права на все 100%, ничего опаздывать. А вообще, мне нравится, когда в спектаклях актеры сотрудничают с гостями из зала".

"То хождение после начала спектакля очень мешает и отрывает от роли артистов! А госпожа Оля непревзойденная".

"Я всегда в восторге от импровизации и живого общения со зрителями актеров Ивано-Франковского театра".

