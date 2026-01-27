Іво Бобул дав тригодинне інтерв'ю російською мовою

Народний артист України Іво Бобул вперше за довгий час дав відверте інтерв'ю. У розмові з журналістом він розкрив подробиці особистого життя та становлення власної кар'єри.

Щоправда, говорив у ролику він російською мовою. Інтерв'ю вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

Не пропустіть Українська модель відкрила кутюрний показ Georges Hobeika на Тижні моди у Парижі

Початок розмови був українською, проте згодом співак та Дмитро Гордон перейшли на російську мову.

Оскільки нас дивиться весь світ і ще не всі знають українську мову, я пропоную, щоб ми записали це інтерв'ю російською, щоб усі зрозуміли, про що ми будемо говорити,

– сказав Гордон.

Іво Бобул підтримав його пропозицію.

Інтерв'ю з Івом Бобулом: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що дуже важливо підтримувати та популяризувати українську мову, особливо під час війни, адже вона є частиною національної ідентичності та сприяє єдності країни.

Що Іво Бобул розповів в інтерв'ю?