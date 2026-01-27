Іво Бобул дав тригодинне інтерв'ю російською мовою
- Іво Бобул дав тригодинне інтерв'ю російською мовою на ютуб-каналі "В гостях у Гордона", де розповів про особисте життя, кар'єру та відомих українських артистів.
- В інтерв'ю він згадав про дитинство в інтернаті, службу в радянській армії, зустріч з Елтоном Джоном, дружбу з Леонідом Кучмою, а також обговорив алкоголь, куріння, філософські роздуми та політику.
Народний артист України Іво Бобул вперше за довгий час дав відверте інтерв'ю. У розмові з журналістом він розкрив подробиці особистого життя та становлення власної кар'єри.
Щоправда, говорив у ролику він російською мовою. Інтерв'ю вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".
Не пропустіть Українська модель відкрила кутюрний показ Georges Hobeika на Тижні моди у Парижі
Початок розмови був українською, проте згодом співак та Дмитро Гордон перейшли на російську мову.
Оскільки нас дивиться весь світ і ще не всі знають українську мову, я пропоную, щоб ми записали це інтерв'ю російською, щоб усі зрозуміли, про що ми будемо говорити,
– сказав Гордон.
Іво Бобул підтримав його пропозицію.
Інтерв'ю з Івом Бобулом: дивіться відео онлайн
Зазначимо, що дуже важливо підтримувати та популяризувати українську мову, особливо під час війни, адже вона є частиною національної ідентичності та сприяє єдності країни.
Що Іво Бобул розповів в інтерв'ю?
- Ролик триває понад три години.
- На початку відео співак поділився спогадами про дитинство та молодість. Він пригадав життя в інтернаті, навчання у Слов’янську та службу в радянській армії.
- Також Іво Бобул розповів про свою музичну кар'єру та прокоментував творчість багатьох українських артистів, серед яких Софія Ротару, Назарій Яремчук, Оксана Білозір, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Монатік та інші.
- В інтерв’ю він згадав і про зустріч з Елтоном Джоном та дружба з Леонідом Кучмою, який є хрещеним батьком його сина, а також спілкування з іншими президентами України.
- Окрему увагу Іво Бобул поділився подробицями особистого життя.
- Крім того, в розмові торкнулися тем алкоголю, куріння, філософських роздумів та політики і життя в Україні.